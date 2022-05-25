https://sputnik-georgia.ru/20220525/prezentatsiya-gruzinskogo-perevoda-lektsiy-po-russkoy-literature-nabokova-proydet-v-tbilisi-266865473.html

Презентация грузинского перевода "Лекций по русской литературе" Набокова пройдет в Тбилиси

Презентация грузинского перевода "Лекций по русской литературе" Набокова пройдет в Тбилиси

В своих "Лекциях" Набоков обращается к исследованию творчества Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого, Чехова и Горького 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T11:19+0400

2022-05-25T11:19+0400

2022-05-25T11:19+0400

культура

грузия

новости

expo georgia

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/18/266864177_0:323:1551:1195_1920x0_80_0_0_289ac229f9294e6a6e940d6ff36fec25.jpg

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Презентация грузинского перевода книги русского и американского писателя Владимира Набокова "Лекции по русской литературе" пройдет в столице в рамках XXIV Тбилисского международного книжного фестиваля 28 мая.В своих "Лекциях" Набоков обращается к исследованию творчества нескольких избранных им русских писателей: Николая Гоголя, Ивана Тургенева, Федора Достоевского, Льва Толстого, Антона Чехова, Максима Горького.Над грузинским переводом "Лекций" работала Кетеван Грдзелидзе. Предисловие принадлежит известному американскому писателю, поэту и литературному критику Джону Апдайку. На фестивале книгу представит переводчик издания и писатель Отар Джирквалишвили. Презентация пройдет в столичном выставочном пространстве Expo Georgia, в 11 павильоне по адресу: проспект Акакия Церетели, 118. Набоков с семьей эмигрировал из России после Октябрьской революции, длительное время проживал в Германии. После переезда из Франции в США в связи с событиями, связанными с началом Второй мировой войны, с 1940 по 1958 год писатель зарабатывал на жизнь чтением курсов русской и мировой литературы в колледже Уэллсли, а затем в Корнеллском университете. После смерти Владимира Набокова его лекционные материалы были собраны, отредактированы и изданы американским библиографом Фредсоном Бауэрсом при содействии вдовы писателя Веры и сына Дмитрия. "Лекции по русской литературе" были опубликованы в 1981 году на английском языке, русскоязычное издание увидело свет в 1996 году.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, грузия, новости, expo georgia, тбилиси