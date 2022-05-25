https://sputnik-georgia.ru/20220525/rastrata-deneg-tekhnicheskogo-universiteta-zaderzhan-sotrudnik-finansovogo-departamenta-266887877.html

Растрата денег Технического университета: задержан сотрудник финансового департамента

Растрата денег Технического университета: задержан сотрудник финансового департамента

Задержанный мошенническим путем завладел 1,3 миллиона лари 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T15:40+0400

2022-05-25T15:40+0400

2022-05-25T15:51+0400

происшествия

грузия

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общество

технический университет грузии

преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Сотрудники Генеральной прокуратуры Грузии по делу о растрате более 1 миллиона лари Технического университета Грузии задержали одного человека.Кроме того, обвиняемый также перечислял деньги по этой схеме своим друзьям, которые не числились в университете и получали зарплату.По данным прокуратуры, своими действиями он мошенническим путем завладел 1,3 миллиона лари.Задержанному грозит от шести до девяти лет лишения свободы за присвоение средств организованной группой лиц. Прокуратура будет требовать для него предварительного заключения.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, общество, технический университет грузии, преступность в грузии