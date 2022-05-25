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Растрата денег Технического университета: задержан сотрудник финансового департамента
Растрата денег Технического университета: задержан сотрудник финансового департамента
Задержанный мошенническим путем завладел 1,3 миллиона лари 25.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-25T15:40+0400
2022-05-25T15:40+0400
2022-05-25T15:51+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Сотрудники Генеральной прокуратуры Грузии по делу о растрате более 1 миллиона лари Технического университета Грузии задержали одного человека.Кроме того, обвиняемый также перечислял деньги по этой схеме своим друзьям, которые не числились в университете и получали зарплату.По данным прокуратуры, своими действиями он мошенническим путем завладел 1,3 миллиона лари.Задержанному грозит от шести до девяти лет лишения свободы за присвоение средств организованной группой лиц. Прокуратура будет требовать для него предварительного заключения.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, общество, технический университет грузии, преступность в грузии
Растрата денег Технического университета: задержан сотрудник финансового департамента
15:40 25.05.2022 (обновлено: 15:51 25.05.2022)
Задержанный мошенническим путем завладел 1,3 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Сотрудники Генеральной прокуратуры Грузии по делу о растрате более 1 миллиона лари Технического университета Грузии задержали одного человека.
Как установило следствие, задержанный – специалист финансового департамента университета. В разный период, заполняя базы зарплат, он указывал личные данные сотрудников университета, а в графе счета – свои личные, таким образом получая деньги себе на счет.
Кроме того, обвиняемый также перечислял деньги по этой схеме своим друзьям, которые не числились в университете и получали зарплату.
По данным прокуратуры, своими действиями он мошенническим путем завладел 1,3 миллиона лари.
Задержанному грозит от шести до девяти лет лишения свободы за присвоение средств организованной группой лиц. Прокуратура будет требовать для него предварительного заключения.