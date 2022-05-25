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Теплая погода в Грузии ожидается с 26 мая – прогноз синоптиков
Теплая погода в Грузии ожидается с 26 мая – прогноз синоптиков
Температура воздуха может подняться до более 30 градусов тепла, отмечают синоптики 25.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-25T13:46+0400
2022-05-25T13:46+0400
2022-05-25T14:17+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Потепление ожидается в Грузии с 26 мая, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.В четверг и пятницу, 26 -27 мая, температура воздуха в низине составит плюс 21-26 градусов тепла, а 28 мая воздух прогреется до плюс 25 - 30 градусов. Далее, 29 - 31 мая, в некоторых местах страны температура воздуха может подняться выше 30 градусов.Кратковременные дожди с грозой на фоне высокой температуры ожидаются только в отдельных районах.В Тбилиси до 1 июня сохранится теплая погода без осадков. Температура воздуха 26 - 27 мая составит плюс 24 - 26 градусов, 28 мая – плюс 26 - 28 градусов, а 29 - 31 мая – 29 - 31 градус.
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погода, новости, грузия, тбилиси, общество
Теплая погода в Грузии ожидается с 26 мая – прогноз синоптиков
13:46 25.05.2022 (обновлено: 14:17 25.05.2022)
Температура воздуха может подняться до более 30 градусов тепла, отмечают синоптики
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Потепление ожидается в Грузии с 26 мая, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
В четверг и пятницу, 26 -27 мая, температура воздуха в низине составит плюс 21-26 градусов тепла, а 28 мая воздух прогреется до плюс 25 - 30 градусов. Далее, 29 - 31 мая, в некоторых местах страны температура воздуха может подняться выше 30 градусов.
Кратковременные дожди с грозой на фоне высокой температуры ожидаются только в отдельных районах.
В Тбилиси до 1 июня сохранится теплая погода без осадков. Температура воздуха 26 - 27 мая составит плюс 24 - 26 градусов, 28 мая – плюс 26 - 28 градусов, а 29 - 31 мая – 29 - 31 градус.