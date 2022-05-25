https://sputnik-georgia.ru/20220525/s-26-maya-v-gruzii-raspogoditsya--prognoz-sinoptikov-266881912.html

Теплая погода в Грузии ожидается с 26 мая – прогноз синоптиков

Теплая погода в Грузии ожидается с 26 мая – прогноз синоптиков

Температура воздуха может подняться до более 30 градусов тепла, отмечают синоптики 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T13:46+0400

2022-05-25T13:46+0400

2022-05-25T14:17+0400

погода

новости

грузия

тбилиси

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24824/83/248248367_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_875d343be4a5c5c804d1b542adf9564c.jpg

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Потепление ожидается в Грузии с 26 мая, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.В четверг и пятницу, 26 -27 мая, температура воздуха в низине составит плюс 21-26 градусов тепла, а 28 мая воздух прогреется до плюс 25 - 30 градусов. Далее, 29 - 31 мая, в некоторых местах страны температура воздуха может подняться выше 30 градусов.Кратковременные дожди с грозой на фоне высокой температуры ожидаются только в отдельных районах.В Тбилиси до 1 июня сохранится теплая погода без осадков. Температура воздуха 26 - 27 мая составит плюс 24 - 26 градусов, 28 мая – плюс 26 - 28 градусов, а 29 - 31 мая – 29 - 31 градус.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода, новости, грузия, тбилиси, общество