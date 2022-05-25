https://sputnik-georgia.ru/20220525/sbornaya-gruzii-po-futbolu-v-nachale-iyunya-sygraet-doma-s-komandami-gibraltara-i-bolgarii-266885210.html
Сборная Грузии по футболу в начале июня сыграет дома с командами Гибралтара и Болгарии
Сборная Грузии по футболу в начале июня сыграет дома с командами Гибралтара и Болгарии
Обе игры пройдут в Тбилиси на стадионе "Динамо Арена" 25.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-25T15:01+0400
2022-05-25T15:01+0400
2022-05-25T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу в рамках Лиги наций УЕФА 2022/2023 проведет в июне четыре матча: два из них домашние – со сборными Гибралтара и Болгарии, сообщает Федерация футбола Грузии (ФФГ).В Лиге наций УЕФА сезона 2022/2023 сборная Грузии сыграет в группе "С4" дивизиона "С".В промежутке между домашними матчами подопечные Вилли Саньола проведут гостевой матч с болгарами 5 июня, а спустя четыре дня на выезде сыграют с Северной Македоний, чтобы взять реванш за обидный проигрыш двухлетней давности.Что касается ответных матчей, то они пройдут осенью. Сборная Северной Македонии приедет в Тбилиси 23 сентября, а уже 26-го числа грузинские футболисты вылетят на Гибралтар.С составом сборной Грузии на ближайшие матчи можно ознакомиться на сайте ФФГ.Лига наций УЕФА – это дополнительный шанс для сборных квалифицироваться на чемпионат мира или Европы. В ноябре 2020 года сборная Грузии вышла в финал турнира, где с минимальным счетом 0:1 проиграла Северной Македонии и упустила шанс квалифицироваться на ЕВРО-2020.
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Сборная Грузии по футболу в начале июня сыграет дома с командами Гибралтара и Болгарии
Обе игры пройдут в Тбилиси на стадионе "Динамо Арена"
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу в рамках Лиги наций УЕФА 2022/2023 проведет в июне четыре матча: два из них домашние – со сборными Гибралтара и Болгарии, сообщает Федерация футбола Грузии (ФФГ).
В Лиге наций УЕФА сезона 2022/2023 сборная Грузии сыграет в группе "С4" дивизиона "С".
Матч с Гибралтаром состоится 2 июня, а встреча с командой Болгарии намечена на 12 мая. Обе игры пройдут в Тбилиси на "Динамо Арена".
В промежутке между домашними матчами подопечные Вилли Саньола проведут гостевой матч с болгарами 5 июня, а спустя четыре дня на выезде сыграют с Северной Македоний, чтобы взять реванш за обидный проигрыш двухлетней давности.
Что касается ответных матчей, то они пройдут осенью. Сборная Северной Македонии приедет в Тбилиси 23 сентября, а уже 26-го числа грузинские футболисты вылетят на Гибралтар.
С составом сборной Грузии на ближайшие матчи можно ознакомиться на сайте
ФФГ.
Лига наций УЕФА – это дополнительный шанс для сборных квалифицироваться на чемпионат мира или Европы. В ноябре 2020 года сборная Грузии вышла в финал турнира, где с минимальным счетом 0:1 проиграла Северной Македонии и упустила шанс квалифицироваться на ЕВРО-2020.