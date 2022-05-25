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Сборная Грузии по футболу в начале июня сыграет дома с командами Гибралтара и Болгарии

Сборная Грузии по футболу в начале июня сыграет дома с командами Гибралтара и Болгарии

Обе игры пройдут в Тбилиси на стадионе "Динамо Арена" 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T15:01+0400

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2022-05-25T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу в рамках Лиги наций УЕФА 2022/2023 проведет в июне четыре матча: два из них домашние – со сборными Гибралтара и Болгарии, сообщает Федерация футбола Грузии (ФФГ).В Лиге наций УЕФА сезона 2022/2023 сборная Грузии сыграет в группе "С4" дивизиона "С".В промежутке между домашними матчами подопечные Вилли Саньола проведут гостевой матч с болгарами 5 июня, а спустя четыре дня на выезде сыграют с Северной Македоний, чтобы взять реванш за обидный проигрыш двухлетней давности.Что касается ответных матчей, то они пройдут осенью. Сборная Северной Македонии приедет в Тбилиси 23 сентября, а уже 26-го числа грузинские футболисты вылетят на Гибралтар.С составом сборной Грузии на ближайшие матчи можно ознакомиться на сайте ФФГ.Лига наций УЕФА – это дополнительный шанс для сборных квалифицироваться на чемпионат мира или Европы. В ноябре 2020 года сборная Грузии вышла в финал турнира, где с минимальным счетом 0:1 проиграла Северной Македонии и упустила шанс квалифицироваться на ЕВРО-2020.

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