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Стрельба в центре Тбилиси - есть пострадавший
Стрельба в центре Тбилиси - есть пострадавший
Один человек получил ранения, его уже прооперировали в больнице 25.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-25T07:31+0400
2022-05-25T07:31+0400
2022-05-25T08:18+0400
грузия
новости
происшествия
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Один человек получил ранение в результате стрельбы на улице Шанидзе в центре Тбилиси минувшей ночью, сообщает Первый канал.Скорая помощь доставила пострадавшего в клинику Хечинашвили, где ему уже сделали операцию.По его словам, пострадавший переведен в реанимационное отделение, ситуация по-прежнему сложная, но стабильная.По предварительным данным, было произведено несколько выстрелов.В МВД инцидент пока не комментируют.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия
Стрельба в центре Тбилиси - есть пострадавший
07:31 25.05.2022 (обновлено: 08:18 25.05.2022)
Один человек получил ранения, его уже прооперировали в больнице
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Один человек получил ранение в результате стрельбы на улице Шанидзе в центре Тбилиси минувшей ночью, сообщает Первый канал.
Скорая помощь доставила пострадавшего в клинику Хечинашвили, где ему уже сделали операцию.
"У пострадавшего огнестрельное ранение, предположительно, из автоматического оружия. При осмотре и хирургическом исследовании установлено, что это подкожная рана, не проникшая в грудную или брюшную полость", – рассказал хирург клиники Коба Табагари.
По его словам, пострадавший переведен в реанимационное отделение, ситуация по-прежнему сложная, но стабильная.
По предварительным данным, было произведено несколько выстрелов.
В МВД инцидент пока не комментируют.