https://sputnik-georgia.ru/20220525/strelba-proizoshla-nochyu-v-tsentre-tbilisi-266873691.html

Стрельба в центре Тбилиси - есть пострадавший

Стрельба в центре Тбилиси - есть пострадавший

Один человек получил ранения, его уже прооперировали в больнице 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T07:31+0400

2022-05-25T07:31+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Один человек получил ранение в результате стрельбы на улице Шанидзе в центре Тбилиси минувшей ночью, сообщает Первый канал.Скорая помощь доставила пострадавшего в клинику Хечинашвили, где ему уже сделали операцию.По его словам, пострадавший переведен в реанимационное отделение, ситуация по-прежнему сложная, но стабильная.По предварительным данным, было произведено несколько выстрелов.В МВД инцидент пока не комментируют.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия