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Стрельба в начальной школе в США привела к многочисленным жертвам среди детей

Стрельба в начальной школе в США привела к многочисленным жертвам среди детей

Злоумышленника, которым оказался 18-летний житель городка Ювальде, ликвидировали полицейские 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T08:01+0400

2022-05-25T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Восемнадцать детей и трое взрослых погибли при стрельбе в начальной школе в американском штате Техас, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.Злоумышленника, которым оказался 18-летний житель городка Ювальде, ликвидировали полицейские. СМИ также сообщали, что преступник до нападения на школу убил свою бабушку.Президент США Джо Байден после стрельбы в школе заявил о необходимости бросить вызов оружейному лобби.Ювалде находится в южной части Техаса, в населенном пункте проживают более 15 тысяч человек.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, происшествия, техас, сша