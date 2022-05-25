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Стрельба в начальной школе в США привела к многочисленным жертвам среди детей
Стрельба в начальной школе в США привела к многочисленным жертвам среди детей
Злоумышленника, которым оказался 18-летний житель городка Ювальде, ликвидировали полицейские 25.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-25T08:01+0400
2022-05-25T08:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Восемнадцать детей и трое взрослых погибли при стрельбе в начальной школе в американском штате Техас, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.Злоумышленника, которым оказался 18-летний житель городка Ювальде, ликвидировали полицейские. СМИ также сообщали, что преступник до нападения на школу убил свою бабушку.Президент США Джо Байден после стрельбы в школе заявил о необходимости бросить вызов оружейному лобби.Ювалде находится в южной части Техаса, в населенном пункте проживают более 15 тысяч человек.
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в мире, новости, происшествия, техас, сша
Стрельба в начальной школе в США привела к многочисленным жертвам среди детей
08:01 25.05.2022 (обновлено: 08:03 25.05.2022)
Злоумышленника, которым оказался 18-летний житель городка Ювальде, ликвидировали полицейские
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Восемнадцать детей и трое взрослых погибли при стрельбе в начальной школе в американском штате Техас, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
Злоумышленника, которым оказался 18-летний житель городка Ювальде, ликвидировали полицейские. СМИ также сообщали, что преступник до нападения на школу убил свою бабушку.
Президент США Джо Байден после стрельбы в школе заявил о необходимости бросить вызов оружейному лобби.
Ювалде находится в южной части Техаса, в населенном пункте проживают более 15 тысяч человек.