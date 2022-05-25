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У Службы развития инфраструктуры мэрии Тбилиси появится новый руководитель
У Службы развития инфраструктуры мэрии Тбилиси появится новый руководитель
Мэр столицы поблагодарил Георгия Абутидзе за его добросовестный труд во время работы в мэрии 25.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-25T13:21+0400
2022-05-25T13:21+0400
2022-05-25T13:21+0400
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Глава Службы развития инфраструктуры мэрии Тбилиси Георгий Абутидзе подал в отставку, заявил мэр столицы Каха Каладзе.Кандидатура нового руководителя Службы развития инфраструктуры мэрии Тбилиси будет объявлена в ближайшее время.Георгий Абутидзе занимал должность главы Службы развития инфраструктуры мэрии с мая 2020 года. До этого он занимал пост заместителя генерального директора Тбилисской транспортной компании.Кандидатуру нового главы Службы утвердит Сакребуло (совещательный орган) Тбилиси.
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MIA „Rosiya Segodnya“
каха каладзе, тбилиси, грузия, новости
У Службы развития инфраструктуры мэрии Тбилиси появится новый руководитель
Мэр столицы поблагодарил Георгия Абутидзе за его добросовестный труд во время работы в мэрии
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Глава Службы развития инфраструктуры мэрии Тбилиси Георгий Абутидзе подал в отставку, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
"Он покидает должность и намерен перейти в частный сектор. Я хотел бы поблагодарить Георгия Абутидзе за его работу. Для нас это будет огромной потерей, однако искренне желаю ему удачи, куда бы он ни отправился", - сказал Каладзе на заседании городского правительства.
Кандидатура нового руководителя Службы развития инфраструктуры мэрии Тбилиси будет объявлена в ближайшее время.
Георгий Абутидзе занимал должность главы Службы развития инфраструктуры мэрии с мая 2020 года. До этого он занимал пост заместителя генерального директора Тбилисской транспортной компании.
Кандидатуру нового главы Службы утвердит Сакребуло (совещательный орган) Тбилиси.