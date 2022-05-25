У Службы развития инфраструктуры мэрии Тбилиси появится новый руководитель

"Он покидает должность и намерен перейти в частный сектор. Я хотел бы поблагодарить Георгия Абутидзе за его работу. Для нас это будет огромной потерей, однако искренне желаю ему удачи, куда бы он ни отправился", - сказал Каладзе на заседании городского правительства.