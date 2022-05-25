https://sputnik-georgia.ru/20220525/ucheniki-iz-gruzii-stali-prizerami-evropeyskoy-olimpiady-po-fizike-266877426.html

Ученики из Грузии стали призерами Европейской олимпиады по физике

Ученики из Грузии стали призерами Европейской олимпиады по физике

В международной олимпиаде приняли участие пять членов грузинской сборной и каждый из них смог завоевать медаль 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T10:40+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Грузинские ученики завоевали две золотые медали на VI Европейской олимпиаде по физике EuPhO (European Physics Olympiad), прошедшей 20-24 мая в Словении, сообщает министерство образования и науки Грузии.В международной олимпиаде приняли участие пять членов грузинской сборной и каждый из них смог завоевать медаль. К слову, из 189 участников из 27 стран мира завоевать золотую медаль смогли только 12, из них двое были учениками из Грузии.Сборная Грузии была укомплектована учениками тбилисской физико-математической средней школы №199 имени Владимира Комарова и кутаисской государственной школы №41 имени Андрия Размадзе.Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели поздравил грузинских учеников с достигнутым успехом."Поздравляю с этой заслуженной победой! Достижение каждого из вас является победой нашей страны, и я уверен, что ваше поколение со своими особенными возможностями и уникальностью обязательно сможет изменить мир к лучшему", - заявил Чхенкели.Чхенкели также выразил уверенность, что благодаря их знаниям и усердию они еще не раз прославят Грузию. "Вы являетесь залогом успеха нашей страны, и я верю, что впереди вас ждет еще много побед", - отметил Чхенкели.Нужно отметить, что представители министерства образования и науки Грузии, а также и.о. директора №41 госшколы Геннадий Маргвелашвили провели рабочую встречу с руководителем организационного комитета EuPhO Яном Калдом.На встрече была рассмотрена возможность проведения олимпиады в Грузии, в частности, в международном университете Кутаиси. Члены комитета выразили готовность сотрудничать с грузинской стороной по этому вопросу и предположительной датой проведения олимпиады в Грузии назвали 2025 год.В мае 2017 года в Эстонии прошла первая Европейская олимпиада по физике. Вторая - прошла в Москве, в 2018 году, а третья - в 2019 году, в Риге. Четвертый EuPhO должен был состояться в Сату-Маре, Румыния, в 2020 году, но был отменен из-за пандемии коронавируса. Вместо этого в 2020-2021 годах прошла онлайн-версия олимпиады. С 2022 года EuPhO снова проводится как очное соревнование.

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грузия, новости, общество, михаил чхенкели, школа в. комарова