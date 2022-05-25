https://sputnik-georgia.ru/20220525/uvolennye-iz-natsmuzeya-sotrudniki-ustroili-aktsiyu-protesty-266891636.html
Уволенные из Нацмузея сотрудники устроили акцию протеста
Уволенные из Нацмузея сотрудники устроили акцию протеста
Акция проходит на фоне выставки "Христофо Кастелли и Грузия", которая открылась в Национальном музее им. С. Джанашия 25.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-25T16:59+0400
2022-05-25T16:59+0400
2022-05-25T17:08+0400
национальный музей грузии
грузия
новости
общество
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Сотрудники Национального музея Грузии устроили акцию протеста с связи с массовым увольнением из организации, а также против министра культуры Теи Цулукиани, передает телеканал "Формула".Новое руководство, назначенное министерством культуры Грузии в 2022 году, объявило о реорганизации в Нацмузее. На данном этапе в рамках этой реорганизации уволены несколько десятков сотрудников музея, сообщает телеканал.По информации СМИ, в число уволенных вошли ученые, в том числе известный грузинский археолог, ученый и политик, занимавший должность госминистра по вопросам диаспоры в правительстве Грузии с ноября 2007 года по декабрь 2009 года, Юлон Гагошидзе. Акция проходит на фоне выставки "Христофо Кастелли и Грузия", которая открылась в Национальном музее им. С. Джанашия. В апреле 2022 года в Национальном музее Грузии была утверждена новая структура центрального аппарата. В рамках реорганизации структура центрального аппарата музея, которая ранее состояла из 15 подразделений, была заменена пятью отделами. Как отмечают в музее, целью новой структуры является "наличие эффективной системы, основанной на принципах надлежащего управления". Новая структура вступит в силу с 1 июня 2022 года.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
национальный музей грузии, грузия, новости, общество, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
Уволенные из Нацмузея сотрудники устроили акцию протеста
16:59 25.05.2022 (обновлено: 17:08 25.05.2022)
Акция проходит на фоне выставки "Христофо Кастелли и Грузия", которая открылась в Национальном музее им. С. Джанашия
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Сотрудники Национального музея Грузии устроили акцию протеста с связи с массовым увольнением из организации, а также против министра культуры Теи Цулукиани, передает телеканал "Формула".
Новое руководство, назначенное министерством культуры Грузии в 2022 году, объявило о реорганизации в Нацмузее. На данном этапе в рамках этой реорганизации уволены несколько десятков сотрудников музея, сообщает телеканал.
"В заявлении об увольнении говорится странное: что была проведена реорганизация, создана комиссия, которая изучает компетенцию, и эта комиссия решила нас уволить", - сказала одна из уволенных сотрудниц.
По информации СМИ, в число уволенных вошли ученые, в том числе известный грузинский археолог, ученый и политик, занимавший должность госминистра по вопросам диаспоры в правительстве Грузии с ноября 2007 года по декабрь 2009 года, Юлон Гагошидзе.
Акция проходит на фоне выставки "Христофо Кастелли и Грузия", которая открылась в Национальном музее им. С. Джанашия.
В апреле 2022 года в Национальном музее Грузии была утверждена новая структура центрального аппарата. В рамках реорганизации структура центрального аппарата музея, которая ранее состояла из 15 подразделений, была заменена пятью отделами.
Как отмечают в музее, целью новой структуры является "наличие эффективной системы, основанной на принципах надлежащего управления". Новая структура вступит в силу с 1 июня 2022 года.