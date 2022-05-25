https://sputnik-georgia.ru/20220525/uvolennye-iz-natsmuzeya-sotrudniki-ustroili-aktsiyu-protesty-266891636.html

Уволенные из Нацмузея сотрудники устроили акцию протеста

Уволенные из Нацмузея сотрудники устроили акцию протеста

Акция проходит на фоне выставки "Христофо Кастелли и Грузия", которая открылась в Национальном музее им. С. Джанашия 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T16:59+0400

2022-05-25T16:59+0400

2022-05-25T17:08+0400

национальный музей грузии

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министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Сотрудники Национального музея Грузии устроили акцию протеста с связи с массовым увольнением из организации, а также против министра культуры Теи Цулукиани, передает телеканал "Формула".Новое руководство, назначенное министерством культуры Грузии в 2022 году, объявило о реорганизации в Нацмузее. На данном этапе в рамках этой реорганизации уволены несколько десятков сотрудников музея, сообщает телеканал.По информации СМИ, в число уволенных вошли ученые, в том числе известный грузинский археолог, ученый и политик, занимавший должность госминистра по вопросам диаспоры в правительстве Грузии с ноября 2007 года по декабрь 2009 года, Юлон Гагошидзе. Акция проходит на фоне выставки "Христофо Кастелли и Грузия", которая открылась в Национальном музее им. С. Джанашия. В апреле 2022 года в Национальном музее Грузии была утверждена новая структура центрального аппарата. В рамках реорганизации структура центрального аппарата музея, которая ранее состояла из 15 подразделений, была заменена пятью отделами. Как отмечают в музее, целью новой структуры является "наличие эффективной системы, основанной на принципах надлежащего управления". Новая структура вступит в силу с 1 июня 2022 года.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

национальный музей грузии, грузия, новости, общество, министерство культуры, спорта и молодежи грузии