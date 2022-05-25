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В Батуми пройдет форум трудоустройства
В Батуми пройдет форум трудоустройства
В мероприятии примут участие около 70 малых, средних и крупных компаний 25.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-25T11:01+0400
2022-05-25T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Форум трудоустройства состоится в городе Батуми (регион Аджария) 25 мая, сообщает Минздрав Грузии.Форум трудоустройства состоится в гостинице "Шератон Батуми" (улица Руставели №28) с 14:00 до 17:00.Организаторами форума являются Агентство трудоустройства Аджарии и Государственное агентство содействия трудоустройству.Все желающие принять участие в форуме должны пройти регистрацию по следующей ссылке.
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трудоустройство, грузия, аджария, новости, общество
В Батуми пройдет форум трудоустройства
В мероприятии примут участие около 70 малых, средних и крупных компаний
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Форум трудоустройства состоится в городе Батуми (регион Аджария) 25 мая, сообщает Минздрав Грузии.
В мероприятии примут участие около 70 малых, средних и крупных компаний. На форуме будут представлены 244 вакансий и более 1370 вакантных мест из гостиничного, ресторанного, торгового, строительного, промышленного, банковского и других сфер.
Форум трудоустройства состоится в гостинице "Шератон Батуми" (улица Руставели №28) с 14:00 до 17:00.
Организаторами форума являются Агентство трудоустройства Аджарии и Государственное агентство содействия трудоустройству.
Все желающие принять участие в форуме должны пройти регистрацию по следующей ссылке
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