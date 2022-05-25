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В столице Армении произошли стычки протестующих и полиции
В столице Армении произошли стычки протестующих и полиции
Полиция призвала сторонников оппозиции разблокировать входы в резиденцию президента Армении, расположенную на проспекте Баграмяна в Ереване 25.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-25T10:04+0400
2022-05-25T10:04+0400
2022-05-25T10:04+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Стычки между полицейскими и участницками акций протеста произошли у здания Совета национальной безопасности Армении в Ереване, сообщает Sputnik Армения. Полиция призвала сторонников оппозиции разблокировать входы в резиденцию президента Армении, расположенную на проспекте Баграмяна в Ереване.Ранее в среду оппозиционеры заблокировали все входы в здание, после чего к президентской резиденции стали стягиваться дополнительные силы войск полиции. На месте произошла небольшая стычка. На данный момент ситуация стабилизировалась.Напомним, армянская оппозиция вот уже несколько недель проводит акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Оппоненты власти считают, что политика руководства страны ведет к потере Арцаха и армянской государственности.
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армения, никол пашинян, в мире, политика, ереван, новости
В столице Армении произошли стычки протестующих и полиции
Полиция призвала сторонников оппозиции разблокировать входы в резиденцию президента Армении, расположенную на проспекте Баграмяна в Ереване
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik.
Стычки между полицейскими и участницками акций протеста произошли у здания Совета национальной безопасности Армении в Ереване, сообщает Sputnik Армения
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Полиция призвала сторонников оппозиции разблокировать входы в резиденцию президента Армении, расположенную на проспекте Баграмяна в Ереване.
"Участники акции не должны перекрывать входы в здания, которые находятся поблизости от места проведения акций. Полиция требует выполнить ее законное требование и разблокировать здание", - заявили в силовом ведомстве.
Ранее в среду оппозиционеры заблокировали все входы в здание, после чего к президентской резиденции стали стягиваться дополнительные силы войск полиции. На месте произошла небольшая стычка. На данный момент ситуация стабилизировалась.
Напомним, армянская оппозиция вот уже несколько недель проводит акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Оппоненты власти считают, что политика руководства страны ведет к потере Арцаха и армянской государственности.