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В столице Армении произошли стычки протестующих и полиции

В столице Армении произошли стычки протестующих и полиции

Полиция призвала сторонников оппозиции разблокировать входы в резиденцию президента Армении, расположенную на проспекте Баграмяна в Ереване 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Стычки между полицейскими и участницками акций протеста произошли у здания Совета национальной безопасности Армении в Ереване, сообщает Sputnik Армения. Полиция призвала сторонников оппозиции разблокировать входы в резиденцию президента Армении, расположенную на проспекте Баграмяна в Ереване.Ранее в среду оппозиционеры заблокировали все входы в здание, после чего к президентской резиденции стали стягиваться дополнительные силы войск полиции. На месте произошла небольшая стычка. На данный момент ситуация стабилизировалась.Напомним, армянская оппозиция вот уже несколько недель проводит акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Оппоненты власти считают, что политика руководства страны ведет к потере Арцаха и армянской государственности.

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