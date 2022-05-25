https://sputnik-georgia.ru/20220525/vaucherami-na-lekarstva-vospolzovalis-bolee-17-tysyach-pensionerov-tbilisi-266884672.html

Ваучерами на лекарства воспользовались более 17 тысяч пенсионеров в Тбилиси

Ваучерами на лекарства воспользовались более 17 тысяч пенсионеров в Тбилиси

Бенефициарами этой программы являются лица пенсионного возраста, зарегистрированные в Тбилиси 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T14:37+0400

2022-05-25T14:37+0400

2022-05-25T15:23+0400

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Ваучерами в размере 500 лари (около 175 долларов) в рамках программы "Финансирование лекарств для социально незащищенных пенсионеров" уже воспользовались 17 685 бенефициаров, заявил мэр столицы Каха Каладзе.Программа заработала в январе текущего года. На ее реализацию из городского бюджета выделено примерно 20 миллионов лари (около 7 млн долларов). Ваучеры смогут получить 40 тысяч пенсионеров со статусом социально незащищенного лица.Градоначальник напомнил, что бенефициарами этой программы являются лица пенсионного возраста, зарегистрированные в Тбилиси, чей социальный рейтинг семьи не превышает 200 тысяч баллов. Для получения ваучера гражданам не нужно идти в мэрию или районную администрацию. Те лица, которые удовлетворяют критериям, автоматически станут участниками программы.Приобрести медикаменты на ваучеры пенсионеры смогут после назначения врача. После того, как лечащий врач загрузит информацию о состоянии здоровья пациента и перечень необходимых ему медикаментов в электронную базу данных, пациент получит на свой номер телефона специальный код. Этот код ему надо будет предъявить в аптеке.В случае, если все лекарства, перечисленные в справке о состоянии здоровья, не полностью доступны в выбранной получателем аптеке, он может взять оставшееся лекарство в другой или позже в той же аптеке. Бенефициар или его представитель должны получить медикаменты из аптеки не позднее 30 дней после получения кода.За пять месяцев с начала 2022 года мэрия профинансировала лекарства на сумму 6,1 миллиона лари. Запросы на участие в программе подали 33 110 пенсионеров, 30 445 из них были частично или полностью удовлетворены.

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каха каладзе, грузия, тбилиси, новости, общество, пенсионер