https://sputnik-georgia.ru/20220525/vaucherami-na-lekarstva-vospolzovalis-bolee-17-tysyach-pensionerov-tbilisi-266884672.html
Ваучерами на лекарства воспользовались более 17 тысяч пенсионеров в Тбилиси
Ваучерами на лекарства воспользовались более 17 тысяч пенсионеров в Тбилиси
Бенефициарами этой программы являются лица пенсионного возраста, зарегистрированные в Тбилиси 25.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-25T14:37+0400
2022-05-25T14:37+0400
2022-05-25T15:23+0400
каха каладзе
грузия
тбилиси
новости
общество
пенсионер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/07/265042310_0:200:1921:1280_1920x0_80_0_0_16c450473a32c9f7608fc2244c694761.jpg
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Ваучерами в размере 500 лари (около 175 долларов) в рамках программы "Финансирование лекарств для социально незащищенных пенсионеров" уже воспользовались 17 685 бенефициаров, заявил мэр столицы Каха Каладзе.Программа заработала в январе текущего года. На ее реализацию из городского бюджета выделено примерно 20 миллионов лари (около 7 млн долларов). Ваучеры смогут получить 40 тысяч пенсионеров со статусом социально незащищенного лица.Градоначальник напомнил, что бенефициарами этой программы являются лица пенсионного возраста, зарегистрированные в Тбилиси, чей социальный рейтинг семьи не превышает 200 тысяч баллов. Для получения ваучера гражданам не нужно идти в мэрию или районную администрацию. Те лица, которые удовлетворяют критериям, автоматически станут участниками программы.Приобрести медикаменты на ваучеры пенсионеры смогут после назначения врача. После того, как лечащий врач загрузит информацию о состоянии здоровья пациента и перечень необходимых ему медикаментов в электронную базу данных, пациент получит на свой номер телефона специальный код. Этот код ему надо будет предъявить в аптеке.В случае, если все лекарства, перечисленные в справке о состоянии здоровья, не полностью доступны в выбранной получателем аптеке, он может взять оставшееся лекарство в другой или позже в той же аптеке. Бенефициар или его представитель должны получить медикаменты из аптеки не позднее 30 дней после получения кода.За пять месяцев с начала 2022 года мэрия профинансировала лекарства на сумму 6,1 миллиона лари. Запросы на участие в программе подали 33 110 пенсионеров, 30 445 из них были частично или полностью удовлетворены.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/07/265042310_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_d6f062b0ba1acb6a2c890f41296aa198.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
каха каладзе, грузия, тбилиси, новости, общество, пенсионер
Ваучерами на лекарства воспользовались более 17 тысяч пенсионеров в Тбилиси
14:37 25.05.2022 (обновлено: 15:23 25.05.2022)
Бенефициарами этой программы являются лица пенсионного возраста, зарегистрированные в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Ваучерами в размере 500 лари (около 175 долларов) в рамках программы "Финансирование лекарств для социально незащищенных пенсионеров" уже воспользовались 17 685 бенефициаров, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
Программа заработала в январе текущего года. На ее реализацию из городского бюджета выделено примерно 20 миллионов лари (около 7 млн долларов). Ваучеры смогут получить 40 тысяч пенсионеров со статусом социально незащищенного лица.
"Они могут использовать ваучер в 500 лари на различные лекарства в любое время года. Это очень гибкая и важная программа, которую мы продолжим в будущем и будем всячески поддерживать пенсионеров", - сказал Каладзе на заседании городского правительства.
Градоначальник напомнил, что бенефициарами этой программы являются лица пенсионного возраста, зарегистрированные в Тбилиси, чей социальный рейтинг семьи не превышает 200 тысяч баллов.
Для получения ваучера гражданам не нужно идти в мэрию или районную администрацию. Те лица, которые удовлетворяют критериям, автоматически станут участниками программы.
Приобрести медикаменты на ваучеры пенсионеры смогут после назначения врача. После того, как лечащий врач загрузит информацию о состоянии здоровья пациента и перечень необходимых ему медикаментов в электронную базу данных, пациент получит на свой номер телефона специальный код. Этот код ему надо будет предъявить в аптеке.
В случае, если все лекарства, перечисленные в справке о состоянии здоровья, не полностью доступны в выбранной получателем аптеке, он может взять оставшееся лекарство в другой или позже в той же аптеке.
Бенефициар или его представитель должны получить медикаменты из аптеки не позднее 30 дней после получения кода.
За пять месяцев с начала 2022 года мэрия профинансировала лекарства на сумму 6,1 миллиона лари. Запросы на участие в программе подали 33 110 пенсионеров, 30 445 из них были частично или полностью удовлетворены.