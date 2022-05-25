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Вице-премьер Грузии прокомментировала "черный список" оппозиции

Вице-премьер Грузии прокомментировала "черный список" оппозиции

Цулукиани отметила, что для нее честь и комплимент находиться в черном списке "Нацдвижения" 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T18:02+0400

2022-05-25T18:02+0400

2022-05-25T18:02+0400

политика

грузия

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ника гварамия

тея цулукиани

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Черный список, составленный самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение", никогда не будет успешным, заявила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани на брифинге в среду.Депутат парламента Грузии от "Нацдвижения" Роман Гоциридзе в ходе пленарного заседания в среду заявил, что необходимо составить список судей, прокуроров и представителей силовых структур, которые занимаются преследованиям по политическим мотивам и попирают судебную систему.По словам Цулукиани, она тоже была в черном списке "Единого национального движения"."Это для меня лишь честь и комплимент", - отметила вице-премьер.Председатель фракции "Национальное движение" Хатия Деканоидзе ранее заявила, что в "черный список" должны попасть все, кто принимают политические решения и нарушают права человека. В частности, люди, причастные к приговору гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия.Гварамия 16 мая был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении ущерба в 6,8 миллиона лари телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года. Гварамия приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что человек, совершивший преступление, должен быть наказан. По словам главы грузинского правительства, процесс по делу Гварамия проходил прозрачно и там не было скрытых деталей.

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политика, грузия, новости, ника гварамия, тея цулукиани