https://sputnik-georgia.ru/20220525/vitse-premer-gruzii-prokommentirovala-chernyy-spisok-oppozitsii--266892367.html
Вице-премьер Грузии прокомментировала "черный список" оппозиции
Вице-премьер Грузии прокомментировала "черный список" оппозиции
Цулукиани отметила, что для нее честь и комплимент находиться в черном списке "Нацдвижения" 25.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-25T18:02+0400
2022-05-25T18:02+0400
2022-05-25T18:02+0400
политика
грузия
новости
ника гварамия
тея цулукиани
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/18/251257703_0:130:1280:850_1920x0_80_0_0_3ae3936e08fc993e26384f4c95133bce.jpg
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Черный список, составленный самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение", никогда не будет успешным, заявила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани на брифинге в среду.Депутат парламента Грузии от "Нацдвижения" Роман Гоциридзе в ходе пленарного заседания в среду заявил, что необходимо составить список судей, прокуроров и представителей силовых структур, которые занимаются преследованиям по политическим мотивам и попирают судебную систему.По словам Цулукиани, она тоже была в черном списке "Единого национального движения"."Это для меня лишь честь и комплимент", - отметила вице-премьер.Председатель фракции "Национальное движение" Хатия Деканоидзе ранее заявила, что в "черный список" должны попасть все, кто принимают политические решения и нарушают права человека. В частности, люди, причастные к приговору гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия.Гварамия 16 мая был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении ущерба в 6,8 миллиона лари телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года. Гварамия приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что человек, совершивший преступление, должен быть наказан. По словам главы грузинского правительства, процесс по делу Гварамия проходил прозрачно и там не было скрытых деталей.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/18/251257703_149:128:1134:867_1920x0_80_0_0_b6e5ce283d77bd56b545335457bb25f7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, ника гварамия, тея цулукиани
Вице-премьер Грузии прокомментировала "черный список" оппозиции
Цулукиани отметила, что для нее честь и комплимент находиться в черном списке "Нацдвижения"
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Черный список, составленный самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение", никогда не будет успешным, заявила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани на брифинге в среду.
Депутат парламента Грузии от "Нацдвижения" Роман Гоциридзе в ходе пленарного заседания в среду заявил, что необходимо составить список судей, прокуроров и представителей силовых структур, которые занимаются преследованиям по политическим мотивам и попирают судебную систему.
"Я уже не могу сосчитать, какой это по счету "черный список". "Нацдвижение" уже несколько лет публикует черные списки и по несколько раз в год. Либо они должны отказаться от этой идеи, так как ни разу их черный список не был успешным, либо изменить цвет списка, или же придумать что-то новое", - заявила Цулукиани.
По словам Цулукиани, она тоже была в черном списке "Единого национального движения".
"Это для меня лишь честь и комплимент", - отметила вице-премьер.
Председатель фракции "Национальное движение" Хатия Деканоидзе ранее заявила, что в "черный список" должны попасть все, кто принимают политические решения и нарушают права человека. В частности, люди, причастные к приговору гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия.
Гварамия 16 мая был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении ущерба в 6,8 миллиона лари телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года. Гварамия приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что человек, совершивший преступление, должен быть наказан. По словам главы грузинского правительства, процесс по делу Гварамия проходил прозрачно и там не было скрытых деталей.