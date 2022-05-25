https://sputnik-georgia.ru/20220525/whatsapp-namereny-otklyuchit-na-populyarnykh-modelyakh-iphone-266878261.html

WhatsApp намерены отключить на популярных моделях iPhone

WhatsApp намерены отключить на популярных моделях iPhone

Речь идет о 10 и 11-й версиях операционной системы 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T12:00+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Популярный мессенджер WhatsApp намерен прекратить поддержку работы приложения на двух смартфонах производства Apple, пишет WABetaInfo, ссылаясь на внутренние документы компании.По информации инсайдеров, WhatsApp запланировал отказаться от работы с определенными версиями iOS в ближайшие месяцы: речь идет о 10 и 11-й версиях операционной системы. Именно на iOS 11 прекратилась обновление iPhone 5 и iPhone 5C, смартфонов, представленных в 2012 году.Отмечают, что на этих устройствах полностью перестанет работать мессенджер осенью 2022 года – 24 октября, когда WhatsApp повысит уровень поддерживаемой версии iOS до 12-й версии. Но до этого будет промежуточный период, когда приложение нельзя будет загрузить на iPhone 5 и iPhone 5C, но мессенджер будет запускаться.К слову, в последнее время WhatsApp часто критикуют за политику поддержки и обновления софта – прямой конкурент мессенджера Telegram и сегодня работает на "древних" iPhone с iOS версии 9.

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