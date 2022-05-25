https://sputnik-georgia.ru/20220525/whatsapp-namereny-otklyuchit-na-populyarnykh-modelyakh-iphone-266878261.html
WhatsApp намерены отключить на популярных моделях iPhone
WhatsApp намерены отключить на популярных моделях iPhone
Речь идет о 10 и 11-й версиях операционной системы 25.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-25T12:00+0400
2022-05-25T12:00+0400
2022-05-25T12:00+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Популярный мессенджер WhatsApp намерен прекратить поддержку работы приложения на двух смартфонах производства Apple, пишет WABetaInfo, ссылаясь на внутренние документы компании.По информации инсайдеров, WhatsApp запланировал отказаться от работы с определенными версиями iOS в ближайшие месяцы: речь идет о 10 и 11-й версиях операционной системы. Именно на iOS 11 прекратилась обновление iPhone 5 и iPhone 5C, смартфонов, представленных в 2012 году.Отмечают, что на этих устройствах полностью перестанет работать мессенджер осенью 2022 года – 24 октября, когда WhatsApp повысит уровень поддерживаемой версии iOS до 12-й версии. Но до этого будет промежуточный период, когда приложение нельзя будет загрузить на iPhone 5 и iPhone 5C, но мессенджер будет запускаться.К слову, в последнее время WhatsApp часто критикуют за политику поддержки и обновления софта – прямой конкурент мессенджера Telegram и сегодня работает на "древних" iPhone с iOS версии 9.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
whatsapp, новости, в мире, общество
WhatsApp намерены отключить на популярных моделях iPhone
Речь идет о 10 и 11-й версиях операционной системы
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik.
Популярный мессенджер WhatsApp намерен прекратить поддержку работы приложения на двух смартфонах производства Apple, пишет WABetaInfo
, ссылаясь на внутренние документы компании.
По информации инсайдеров, WhatsApp запланировал отказаться от работы с определенными версиями iOS в ближайшие месяцы: речь идет о 10 и 11-й версиях операционной системы. Именно на iOS 11 прекратилась обновление iPhone 5 и iPhone 5C, смартфонов, представленных в 2012 году.
Отмечают, что на этих устройствах полностью перестанет работать мессенджер осенью 2022 года – 24 октября, когда WhatsApp повысит уровень поддерживаемой версии iOS до 12-й версии. Но до этого будет промежуточный период, когда приложение нельзя будет загрузить на iPhone 5 и iPhone 5C, но мессенджер будет запускаться.
К слову, в последнее время WhatsApp часто критикуют за политику поддержки и обновления софта – прямой конкурент мессенджера Telegram и сегодня работает на "древних" iPhone с iOS версии 9.