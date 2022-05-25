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Замминистра здравоохранения Грузии назначена вице-президентом на ассамблее ВОЗ
Замминистра здравоохранения Грузии назначена вице-президентом на ассамблее ВОЗ
Темой ассамблеи этого года является "Здоровье для мира, мир для здоровья" 25.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-25T22:06+0400
2022-05-25T22:06+0400
2022-05-25T22:06+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния назначена вице-президентом комитета "А" на ассамблее Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прошедшей в Женеве, сообщает телекомпания "Имеди".Данный комитет рассматривает и утверждает представленные на ассамблее отчеты и резолюции. В состав ассамблеи входят все страны-участницы ВОЗ (194 государства – ред.).Семьдесят пятая по счету ассамблея ВОЗ открылась 22 мая и продлится до 28 мая. На ней с речью выступил глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили. Темой ассамблеи этого года является "Здоровье для мира, мир для здоровья".До конца недели делегаты, а также эксперты ВОЗ рассмотрят текущие глобальные вопросы в сфере здравоохранения.
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новости, грузия, общество, зураб азарашвили, минздрав, оон, женева, всемирная организация здравоохранения
Замминистра здравоохранения Грузии назначена вице-президентом на ассамблее ВОЗ
Темой ассамблеи этого года является "Здоровье для мира, мир для здоровья"
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния назначена вице-президентом комитета "А" на ассамблее Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прошедшей в Женеве, сообщает телекомпания "Имеди".
Данный комитет рассматривает и утверждает представленные на ассамблее отчеты и резолюции. В состав ассамблеи входят все страны-участницы ВОЗ (194 государства – ред.).
Семьдесят пятая по счету ассамблея ВОЗ открылась 22 мая и продлится до 28 мая. На ней с речью выступил глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили. Темой ассамблеи этого года является "Здоровье для мира, мир для здоровья".
До конца недели делегаты, а также эксперты ВОЗ рассмотрят текущие глобальные вопросы в сфере здравоохранения.