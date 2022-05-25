https://sputnik-georgia.ru/20220525/zamministra-zdravookhraneniya-gruzii-naznachena-vitse-prezidentom-na-assamblee-voz-266899282.html

Замминистра здравоохранения Грузии назначена вице-президентом на ассамблее ВОЗ

Замминистра здравоохранения Грузии назначена вице-президентом на ассамблее ВОЗ

Темой ассамблеи этого года является "Здоровье для мира, мир для здоровья" 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T22:06+0400

2022-05-25T22:06+0400

2022-05-25T22:06+0400

новости

грузия

общество

зураб азарашвили

минздрав

оон

женева

всемирная организация здравоохранения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1a/251283245_807:172:3028:1421_1920x0_80_0_0_e48194a173262e30ea1b1f34afec49c8.jpg

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния назначена вице-президентом комитета "А" на ассамблее Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прошедшей в Женеве, сообщает телекомпания "Имеди".Данный комитет рассматривает и утверждает представленные на ассамблее отчеты и резолюции. В состав ассамблеи входят все страны-участницы ВОЗ (194 государства – ред.).Семьдесят пятая по счету ассамблея ВОЗ открылась 22 мая и продлится до 28 мая. На ней с речью выступил глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили. Темой ассамблеи этого года является "Здоровье для мира, мир для здоровья".До конца недели делегаты, а также эксперты ВОЗ рассмотрят текущие глобальные вопросы в сфере здравоохранения.

женева

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, общество, зураб азарашвили, минздрав, оон, женева, всемирная организация здравоохранения