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Авария в Квемо Картли: погибли двое человек
Авария в Квемо Картли: погибли двое человек
Погибший пешеход был несовершеннолетним, сообщает СМИ 26.05.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Водитель автомобиля и пешеход скончались в результате ДТП в одном из сел Марнеульского района, в регионе Квемо Картли, сообщает "Рустави 2".По словам очевидцев, вначале водитель автомобиля сбил пешехода, а затем врезался в стену. Оба пострадавших погибли на месте.По информации СМИ, автомобиль двигался на высокой скорости. Погибший пешеход был несовершеннолетним. Точный возраст подростка не уточняется.МВД Грузии начало расследование происшествия.
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дтп, грузия, происшествия, новости, мвд грузии

Авария в Квемо Картли: погибли двое человек

16:06 26.05.2022 (обновлено: 16:38 26.05.2022)
© photo: Sputnik / StringerПолицейская машина едет по дороге
Полицейская машина едет по дороге - Sputnik Грузия, 1920, 26.05.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Погибший пешеход был несовершеннолетним, сообщает СМИ
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Водитель автомобиля и пешеход скончались в результате ДТП в одном из сел Марнеульского района, в регионе Квемо Картли, сообщает "Рустави 2".
По словам очевидцев, вначале водитель автомобиля сбил пешехода, а затем врезался в стену. Оба пострадавших погибли на месте.
По информации СМИ, автомобиль двигался на высокой скорости. Погибший пешеход был несовершеннолетним. Точный возраст подростка не уточняется.
МВД Грузии начало расследование происшествия.
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