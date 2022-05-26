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Авария в Квемо Картли: погибли двое человек
Авария в Квемо Картли: погибли двое человек
Погибший пешеход был несовершеннолетним, сообщает СМИ 26.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-26T16:06+0400
2022-05-26T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Водитель автомобиля и пешеход скончались в результате ДТП в одном из сел Марнеульского района, в регионе Квемо Картли, сообщает "Рустави 2".По словам очевидцев, вначале водитель автомобиля сбил пешехода, а затем врезался в стену. Оба пострадавших погибли на месте.По информации СМИ, автомобиль двигался на высокой скорости. Погибший пешеход был несовершеннолетним. Точный возраст подростка не уточняется.МВД Грузии начало расследование происшествия.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дтп, грузия, происшествия, новости, мвд грузии
Авария в Квемо Картли: погибли двое человек
16:06 26.05.2022 (обновлено: 16:38 26.05.2022)
Погибший пешеход был несовершеннолетним, сообщает СМИ
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik.
Водитель автомобиля и пешеход скончались в результате ДТП в одном из сел Марнеульского района, в регионе Квемо Картли, сообщает "Рустави 2
".
По словам очевидцев, вначале водитель автомобиля сбил пешехода, а затем врезался в стену. Оба пострадавших погибли на месте.
По информации СМИ, автомобиль двигался на высокой скорости. Погибший пешеход был несовершеннолетним. Точный возраст подростка не уточняется.
МВД Грузии начало расследование происшествия.