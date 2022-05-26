https://sputnik-georgia.ru/20220526/avariya-v-kvemo-kartli-pogibli-dvoe-chelovek-266912794.html

Авария в Квемо Картли: погибли двое человек

Авария в Квемо Картли: погибли двое человек

Погибший пешеход был несовершеннолетним, сообщает СМИ 26.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-26T16:06+0400

2022-05-26T16:06+0400

2022-05-26T16:38+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Водитель автомобиля и пешеход скончались в результате ДТП в одном из сел Марнеульского района, в регионе Квемо Картли, сообщает "Рустави 2".По словам очевидцев, вначале водитель автомобиля сбил пешехода, а затем врезался в стену. Оба пострадавших погибли на месте.По информации СМИ, автомобиль двигался на высокой скорости. Погибший пешеход был несовершеннолетним. Точный возраст подростка не уточняется.МВД Грузии начало расследование происшествия.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дтп, грузия, происшествия, новости, мвд грузии