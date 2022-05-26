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Более одного миллиона жителей Грузии будут иметь круглосуточное водоснабжение за два года

Более одного миллиона жителей Грузии будут иметь круглосуточное водоснабжение за два года

К концу 2030 года все население страны будет иметь доступ к водоснабжению в соответствии с международными стандартами, заявил министр регионального развития и... 26.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-26T13:45+0400

2022-05-26T13:45+0400

2022-05-26T14:23+0400

министерство инфраструктуры и регионального развития

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Круглосуточное водоснабжение будет доступно 70% населения Грузии к концу 2025 года, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе в парламенте в ходе выступления в рамках "министерского часа".По словам министра, для постепенного улучшения водоснабжения будут продолжены и начаты новые проекты в поселениях, селах и курортах, в результате которых к концу 2030 года все население Грузии будет иметь доступ к водоснабжению в соответствии с международными стандартами.Карселадзе напомнил, что для снижения загрязнения окружающей среды сточными водами, очистные сооружения построили в Анаклия, Абастумани, Уреки и Зугдиди. На данный момент очистные сооружения строят в Гудаури и Марнеули.Кроме того, Карселадзе рассказал, что работа над историческим проектом строительства полных систем водоснабжения и канализации в Хашури начнется в этом году.По его словам, в рамках проекта в течение 5 лет планируется расширение и ремонт 20 километров автомобильной дороги, 200 километров распределительной сети, а также ремонт-расширение около 44 километров канализационной сети.В настоящее время проводятся тендерные процедуры. В результате реализации проекта 24 тысячи бенефициаров получат благоустроенное водоснабжение.Стоимость проекта составляет 260 миллионов лари.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство инфраструктуры и регионального развития, грузия, новости, общество