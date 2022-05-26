https://sputnik-georgia.ru/20220526/chem-premer-gruzii-privlek-investorov--itogi-vizita-v-davos-266907879.html

Чем премьер Грузии привлекал инвесторов – итоги визита в Давос

Чем премьер Грузии привлекал инвесторов – итоги визита в Давос

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2022-05-26T13:24+0400

2022-05-26T13:24+0400

2022-05-26T14:16+0400

ираклий гарибашвили

давос

грузия

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аналитика

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Чтобы страна не стояла на месте, власти не упускают возможность и используют всевозможные площадки для привлечения инвесторов.Благоприятная инвестиционная среда, договора о свободной торговле, стратегия превращения Грузии в многофункциональный региональный хаб – это небольшой перечень преимуществ в ведении бизнеса в Грузии, которыми премьер Ираклий Гарибашвили заинтересовал потенциальных инвесторов страны во время визита в Давос.За последнее время Грузия заключила соглашения о свободной торговле с ЕС, странами Европейской ассоциации свободной торговли EFTA, Турцией, Гонконгом и Китаем. Власти ведут переговоры с Великобританией, Сербией, Южной Кореей, странами Персидского залива, Индией и США, чтобы к 2025 году иметь режим свободной торговли с 51 страной, а к 2030 году – как минимум с 57 странами. Это будет 72% населения мира.Чтобы еще больше убедить инвесторов в надежности вложений в Грузию, премьер рассказал им, как в условиях пандемии экономика страна продолжает развиваться.По данным статистики, реальный рост ВВП в марте 2022 года составил 10,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за первый квартал – 14,4%."На фоне событий на Украине, Грузия показывает стабильность и устойчивость в своем развитии, и это является как бы островком тех положительных факторов развития, которые для многих стран в последние месяцы стали недосягаемыми или желаемыми", – сказал эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе Sputnik Грузия.Арчвадзе положительно оценил визит премьера в Давос, отметив, что это была своего рода презентация Грузии как стабильного и устойчивого государства, в котором госинституты функционируют нормально и экономика показывает стабильный рост.Встречи премьера в Давосе в рамках Международного экономического форума были довольно насыщенными. Гарибашвили максимально использовал эту площадку для поиска надежных партнеров и даже пригласил их в Грузию, чтобы они на месте убедились в предлагаемых перспективах.Эксперт Сосо Арчадзе считает, что количество проведенных встреч указывает на рост заинтересованности деловых кругов из разных уголков мира Грузией."Потому что роль Грузии, как промежуточного звена в цепочке поставок продукции с Востока на Запад и в обратную сторону, возрастает. И надо было из первых уст узнать мнение руководства той стороны, на которую есть возможность возложить дополнительные функции по транзиту возросших объемов грузопотоков", – сказал Арчвадзе.Если умело использовать эту возможность, Грузия сможет не только помочь государствам осуществлять поставки своих товаров в ту или иную сторону, но и создать много тысяч рабочих мест в самой Грузии, более интенсивно загрузить такие коммуникационные средства страны, как наземный и морской транспорт, и тем самым прибавить к данным экономического роста несколько процентов ВВП, заключил Арчвадзе.Так, интерес к стране проявили индийский многонациональный конгломерат Adani Group, Citibank, турецкая Limak Group, крупнейшая компания по разработке компьютерного программного обеспечения Salesforce, и крупнейшая американская блокчейн-компания Ripple.В случае, если руководство этих компаний воспользуется предложением премьера, в Грузию станут поступать внушительные средства в сферах энергетики, строительства, промышленности, логистики, а также в развитие цифровых технологий, банковской сфере и т. д.На пути к становлению региональных хабомКроме того, Гарибашвили сообщил инвесторам и о стратегии становления Грузии мультифункциональным региональным центром, отметив, что первичный документ уже подготовлен.Автор стратегии – одна из крупнейших финансовых групп в мире Rothschild & Co. Документ включает конкретные проекты и шаги на пути к поставленной цели.По словам Арчвадзе, первые шаги в этом отношении были сделаны еще в далеких 90-х, но тогда потенциал страны не удалось использовать в полной мере."Тогда было положено начало этих межгосударственных коммуникационных и транзитных проектов, нефтепровод Баку-Тбилиси-Супса, и за этим последовали другие проекты. Тем не менее, потенциал Грузии был использован в неполной мере", – сказал он.Эксперт уверен, что тот фактор, что Грузия имеет доверительные многосторонние отношения как с ЕС, так и с Китаем, дает ей возможность выступить в роли устойчивого и крепкого звена в этой цепочке товарооборота и поставок."Действительно, есть возможность, тот потенциал, который лежит в основе грузинского месторасположения в мировой экономике, использовать в полной мере. Эти встречи в Давосе были шагом в настойчивом реализации этих замыслов", – отметил он.Инвестиционная политикаПо данным статистики, на фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом, и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов.Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.

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ираклий гарибашвили, давос, грузия, экономика, новости, аналитика, в мире