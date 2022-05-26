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Экс-президент Молдовы отправлен на месяц под домашний арест

Экс-президент Молдовы отправлен на месяц под домашний арест

Додон считает дело против него политическим, по заказу действующего президента страны 26.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-26T20:48+0400

2022-05-26T20:48+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Задержанный по обвинению в коррупции и госизмене экс-президент Молдовы Игорь Додон проведет 30 суток под домашним арестом – Кишиневский суд сектора Чеканы частично удовлетворил на заседании в четверг ходатайство Прокуратуры по борьбе с коррупцией, сообщил Sputnik Молдова.Выйдя из зала суда, политик сделал несколько заявлений:Додон сообщил, что на его семью было оказано психологическое давление, а сам он содержался в камере при постоянно включенном освещении.Гособвинитель по делу Петру Ярмалюк заявил, что прокуроры намерены опротестовать решение суда, который поместил экс-президента Додона под домашний арест.Дело против ДодонаВ 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой занимавший тогда пост президента Додон встречается с лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. На видео Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам депутата, находилась крупная сумма денег. Встреча проходила в июне 2019 года, через несколько дней Плахотнюк покинул страну.В июне 2020 года Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против Додона, поскольку не выявила признаков преступления. Это решение поддержал суд Кишинева, но 17 мая Апелляционная палата отменила данное решение.Плахотнюк – экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдовы. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. В апреле 2020 года МВД заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей.На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Сам олигарх незаконно покинул Молдову в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура республики настаивает на его экстрадиции на родину.

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