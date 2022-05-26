https://sputnik-georgia.ru/20220526/google-zapodozrili-v-nedobrosovestnoy-konkurentsii-266917574.html

Google заподозрили в недобросовестной конкуренции

Google заподозрили в недобросовестной конкуренции

В организации отмечают, что у Google сильнейшие позиции на различных уровнях стека рекламных технологий, за которые он взимает плату как с издателей, так и с... 26.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-26T17:50+0400

2022-05-26T17:50+0400

2022-05-26T17:50+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. В Великобритании Управление по защите конкуренции и рынкам начало расследование в отношении компании Google на предмет недобросовестной конкуренции в секторе стека маркетинговых технологий, пишет РИА Новости.Организация отмечает, что у Google очень сильные позиции на различных уровнях стека рекламных технологий, за которые он взимает плату как с издателей, так и с покупателей."Управление по защите конкуренции и рынкам проводит проверку трех ключевых звеньев этой цепи, в каждой из которой Google владеет крупнейшим поставщиком услуг", - говорится в сообщении.В данное время ведомство выясняет, не нарушает ли практика Google в этих частях стека рекламных технологий конкуренцию."Управление также обеспокоено тем, что Google мог использовать свой сервер издателя и свои платформы с приоритетом потребления для незаконной поддержки свои собственных сервисов обмена рекламой, при этом принимая шаги для исключения услуг, предлагаемых конкурентами", - говорится в сообщении.

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google, в мире, новости, великобритания