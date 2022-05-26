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Грузия отмечает День независимости

Грузия отмечает День независимости

По всей Грузии ровно в 17:10 по тбилисскому времени будет исполнен государственный гимн 26.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-26T09:01+0400

2022-05-26T09:01+0400

2022-05-26T09:01+0400

грузия

новости

центр боевой подготовки

тбилиси

саломе зурабишвили

ноэ жордания

день независимости

день независимости грузии

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Грузия отмечает День независимости – многочисленные мероприятия в течение дня пройдут как в столице, так и в регионах страны.Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.В этом году впервые в истории празднования Дня независимости страны вместе с гимном Грузии будет исполнен и гимн Евросоюза.Грузия в марте подала заявку на получение статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе. Более того, страна уже заполнила необходимый опросник. Теперь дело за ЕС.Традиционно в День независимости своими достижениями похвастаются государственные ведомства. Правда, в этом году каждое ведомство выбрало один из 16 районов Грузии, где будет сконцентрировано основное его мероприятие, объединенное одним слоганом – "К Европе".По всей Грузии ровно в 17:10, в то время, когда Ноэ Жордания объявил о независимости страны, будет исполнен государственный гимн.Завершится празднование в Тбилиси и регионах торжественными концертами.Тбилисская программаВ этот день на всем проспекте Руставели, перекрытом по случаю праздника, будут устроены специальные зоны развлечений для жителей Тбилиси и гостей столицы.Гости праздника смогут посетить выставки, принять участия в различных мероприятиях, отдельные развлечения на празднике предусмотрены для детей.Любители военного антуража празднования смогут присутствовать на церемонии присяги рекрутов Центра боевой подготовки и допризывников, которую примут главнокомандующий страны – президент Грузии Саломе Зурабишвили и первые лица страны на площади Свободы.Там же разместятся разные подразделения сил обороны страны, и будет выставка сил обороны и бронетехники.Порадует жителей Тбилиси и гостей столицы специальное авиашоу – самолеты и вертолеты пролетят над площадью Свободы, образуя в небе флаги Грузии и ЕС.

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грузия, новости, центр боевой подготовки, тбилиси, саломе зурабишвили , ноэ жордания, день независимости, день независимости грузии