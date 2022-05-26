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Грузия приняла до 20 тысяч украинских беженцев – Касьянов
Грузия приняла до 20 тысяч украинских беженцев – Касьянов
Украинская сторона ценит усилия правительства Грузии в оказании помощи украинским беженцам 26.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-26T07:01+0400
2022-05-26T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Временный поверенный Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что с начала событий на Украине в Грузию въехало до 20 тысяч граждан, из них 5,5 тысячи несовершеннолетних.После начала спецоперации на Украине многие семьи были вынуждены покинуть свои дома и уехать из страны в поисках безопасного места. Грузия не исключение, и в страну за последнее время приезжают беженцы из Украины.По его словам, часть граждан, приехавших в Грузию, уже трудоустроились в различных сферах – от управления до ресторанного бизнеса.Как отметил Касьянов, украинская сторона ценит желание правительства Грузии продолжить помощь украинским беженцам. С этой целью правительство Грузии выделит 7 млн долларов."Мы ожидаем, что в ближайшие дни правительством будут приняты соответствующие решения и не возникнет проблем с устройством украинских беженцев в Грузии. Мы ждем этого с 1 июня", – сказал Касьянов.По словам дипломата, Украина благодарна правительству Грузии, в частности, министру науки и образования Грузии Михаилу Чхенкели, который открыл украинский сектор в нескольких школах в Тбилиси и Батуми.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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грузия, новости, общество, украина, варшава, тбилиси, владимир путин, михаил чхенкели
Грузия приняла до 20 тысяч украинских беженцев – Касьянов
Украинская сторона ценит усилия правительства Грузии в оказании помощи украинским беженцам
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Временный поверенный Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что с начала событий на Украине в Грузию въехало до 20 тысяч граждан, из них 5,5 тысячи несовершеннолетних.
После начала спецоперации на Украине многие семьи были вынуждены покинуть свои дома и уехать из страны в поисках безопасного места. Грузия не исключение, и в страну за последнее время приезжают беженцы из Украины.
"В координации с правительством Грузии, а также в сотрудничестве с Верховным комиссаром ООН мы осуществляем все необходимые меры для удовлетворения основных требований (беженцев – ред.)", – сказал Касьянов на брифинге в среду.
По его словам, часть граждан, приехавших в Грузию, уже трудоустроились в различных сферах – от управления до ресторанного бизнеса.
Как отметил Касьянов, украинская сторона ценит желание правительства Грузии продолжить помощь украинским беженцам. С этой целью правительство Грузии выделит 7 млн долларов.
"Мы ожидаем, что в ближайшие дни правительством будут приняты соответствующие решения и не возникнет проблем с устройством украинских беженцев в Грузии. Мы ждем этого с 1 июня", – сказал Касьянов.
По словам дипломата, Украина благодарна правительству Грузии, в частности, министру науки и образования Грузии Михаилу Чхенкели, который открыл украинский сектор в нескольких школах в Тбилиси и Батуми.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.