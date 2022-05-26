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Как Грузия отмечает День независимости 26 мая – видео
Как Грузия отмечает День независимости 26 мая – видео
Народные гуляния, поздравления первых лиц государства, выставки и развлечения на проспекте Руставели. Смотрите в видео Sputnik, как в центре Тбилиси отмечают... 26.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-26T16:23+0400
2022-05-26T16:23+0400
2022-05-26T16:34+0400
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видео-новости из грузии
день независимости грузии
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Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения первым демократическим правительством Грузии во главе с Ноэ Жордания в 1918 году независимости страны. Первая Грузинская Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, день независимости грузии, видео
Как Грузия отмечает День независимости 26 мая – видео
16:23 26.05.2022 (обновлено: 16:34 26.05.2022)
Народные гуляния, поздравления первых лиц государства, выставки и развлечения на проспекте Руставели. Смотрите в видео Sputnik, как в центре Тбилиси отмечают День независимости Грузии 26 мая
Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения первым демократическим правительством Грузии во главе с Ноэ Жордания в 1918 году независимости страны. Первая Грузинская Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.