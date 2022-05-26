https://sputnik-georgia.ru/20220526/kak-gruziya-otmechaet-den-nezavisimosti-26-maya---video-266914818.html

Как Грузия отмечает День независимости 26 мая – видео

Как Грузия отмечает День независимости 26 мая – видео

Народные гуляния, поздравления первых лиц государства, выставки и развлечения на проспекте Руставели. Смотрите в видео Sputnik, как в центре Тбилиси отмечают... 26.05.2022, Sputnik Грузия

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день независимости грузии

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Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения первым демократическим правительством Грузии во главе с Ноэ Жордания в 1918 году независимости страны. Первая Грузинская Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.

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