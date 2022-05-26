https://sputnik-georgia.ru/20220526/knigi-i-razvlecheniya-gostey-i-zhiteley-tbilisi-priglashayut-na-interesnyy-festival--266837082.html
Книги и развлечения: гостей и жителей Тбилиси приглашают на интересный фестиваль
Книги и развлечения: гостей и жителей Тбилиси приглашают на интересный фестиваль
Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация 26.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-26T08:31+0400
2022-05-26T08:31+0400
2022-05-26T08:31+0400
культура
грузия
культурная жизнь грузии
expo georgia
нато
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Двадцать четвертый по счету Тбилисский международный книжный фестиваль (Tbilisi International Book Festival), который пройдет 26-29 мая, готовит для гостей презентации и мастер-классы.Помимо традиционной книжной ярмарки в выставочном пространстве Expo Georgia, организаторы анонсируют различные презентации и воркшопы для детей. Мероприятия пройдет в 6 и 11 павильонах выставочного центра.В 11 павильоне 28 мая в рамках кампании #спасибоучитель пройдет награждение учителей, избранных "Издательством Сулакаури". В воскресенье, 29 мая, здесь планируется презентация фантастической книги для детей А. Ф. Стедмен "Скандар и вор единорог". Представят книгу переводчики Ника Самушия и Нато Давиташвили.В шестом павильоне 26 мая состоится воркшоп для детей вместе с иллюстратором книг. А 29 мая здесь запланирован мастер-класс на тему "Как создать миниатюрные книги".Организаторы отмечают, что количество участников в воркшопах ограничено, поэтому необходимо заранее зарегистрироваться.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, грузия, культурная жизнь грузии, expo georgia, нато
Книги и развлечения: гостей и жителей Тбилиси приглашают на интересный фестиваль
Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Двадцать четвертый по счету Тбилисский международный книжный фестиваль (Tbilisi International Book Festival), который пройдет 26-29 мая, готовит для гостей презентации и мастер-классы.
Помимо традиционной книжной ярмарки в выставочном пространстве Expo Georgia, организаторы анонсируют различные презентации и воркшопы для детей. Мероприятия пройдет в 6 и 11 павильонах выставочного центра.
В 11 павильоне 28 мая в рамках кампании #спасибоучитель пройдет награждение учителей, избранных "Издательством Сулакаури". В воскресенье, 29 мая, здесь планируется презентация фантастической книги для детей А. Ф. Стедмен "Скандар и вор единорог". Представят книгу переводчики Ника Самушия и Нато Давиташвили.
В шестом павильоне 26 мая состоится воркшоп для детей вместе с иллюстратором книг. А 29 мая здесь запланирован мастер-класс на тему "Как создать миниатюрные книги".
Организаторы отмечают, что количество участников в воркшопах ограничено, поэтому необходимо заранее зарегистрироваться.