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Концерт под руководством итальянского дирижера пройдет в Тбилиси
Концерт под руководством итальянского дирижера пройдет в Тбилиси
В программе вечера Симфония №5 Людвига ван Бетховена, а также фортепианный концерт Эдварда Грина 26.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-26T07:31+0400
2022-05-26T07:31+0400
2022-05-26T07:31+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Концерт с участием грузинских музыкантов и итальянского дирижера Клаудио Ванделли (Сlaudio Vandelli) пройдет 28 мая в Тбилисском концертном зале (Филармония).На концерте выступит Тбилисский молодежный оркестр имени Гии Канчели под руководством итальянского дирижера Клаудио Ванеделли. В качестве солиста предстанет грузинский пианист Датуна Аладашвили.В программе вечера Симфония №5 Людвига ван Бетховена, а также фортепианный концерт Эдварда Грина.Итальянский дирижер Клаудио Ванделли имеет долгую международную карьеру. Он широко известен и как руководитель симфонического репертуара, и как аккомпаниатор всемирно известных солистов, таких как Анна Нетребко, Юрий Башмет, Эрвин Шротт, Сергей Крылов, Денис Мацуев и многих других.В 2020 году Клаудио Ванделли занял должность первого в истории главного дирижера "Вюртского филармонического оркестра", основанного в 2017 году.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, новости, грузия, гия канчели
Концерт под руководством итальянского дирижера пройдет в Тбилиси
В программе вечера Симфония №5 Людвига ван Бетховена, а также фортепианный концерт Эдварда Грина
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Концерт с участием грузинских музыкантов и итальянского дирижера Клаудио Ванделли (Сlaudio Vandelli) пройдет 28 мая в Тбилисском концертном зале (Филармония).
На концерте выступит Тбилисский молодежный оркестр имени Гии Канчели под руководством итальянского дирижера Клаудио Ванеделли. В качестве солиста предстанет грузинский пианист Датуна Аладашвили.
В программе вечера Симфония №5 Людвига ван Бетховена, а также фортепианный концерт Эдварда Грина.
Итальянский дирижер Клаудио Ванделли имеет долгую международную карьеру. Он широко известен и как руководитель симфонического репертуара, и как аккомпаниатор всемирно известных солистов, таких как Анна Нетребко, Юрий Башмет, Эрвин Шротт, Сергей Крылов, Денис Мацуев и многих других.
В 2020 году Клаудио Ванделли занял должность первого в истории главного дирижера "Вюртского филармонического оркестра", основанного в 2017 году.