https://sputnik-georgia.ru/20220526/kontsert-pod-rukovodstvom-italyanskogo-dirizhera-proydet-v-tbilisi-266851214.html

Концерт под руководством итальянского дирижера пройдет в Тбилиси

Концерт под руководством итальянского дирижера пройдет в Тбилиси

В программе вечера Симфония №5 Людвига ван Бетховена, а также фортепианный концерт Эдварда Грина 26.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-26T07:31+0400

2022-05-26T07:31+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Концерт с участием грузинских музыкантов и итальянского дирижера Клаудио Ванделли (Сlaudio Vandelli) пройдет 28 мая в Тбилисском концертном зале (Филармония).На концерте выступит Тбилисский молодежный оркестр имени Гии Канчели под руководством итальянского дирижера Клаудио Ванеделли. В качестве солиста предстанет грузинский пианист Датуна Аладашвили.В программе вечера Симфония №5 Людвига ван Бетховена, а также фортепианный концерт Эдварда Грина.Итальянский дирижер Клаудио Ванделли имеет долгую международную карьеру. Он широко известен и как руководитель симфонического репертуара, и как аккомпаниатор всемирно известных солистов, таких как Анна Нетребко, Юрий Башмет, Эрвин Шротт, Сергей Крылов, Денис Мацуев и многих других.В 2020 году Клаудио Ванделли занял должность первого в истории главного дирижера "Вюртского филармонического оркестра", основанного в 2017 году.

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культура, новости, грузия, гия канчели