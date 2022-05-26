https://sputnik-georgia.ru/20220526/minkult-gruzii-budet-sodeystvovat-kontsertnoy-deyatelnosti-v-regionakh-266909513.html
Минкульт Грузии будет содействовать концертной деятельности в регионах
Минкульт Грузии будет содействовать концертной деятельности в регионах
Бюджет конкурса составляет полмиллиона лари, отмечают в ведомстве 26.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-26T14:59+0400
2022-05-26T14:59+0400
2022-05-26T14:59+0400
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
культура
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новости
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи объявило конкурс "Грузинская эстрада и фольклор в регионах – содействие гастрольными затратами".Среди задач конкурса – активирование культурной жизни в регионах и повышение доступности к культуре, помощь музыкантам-исполнителям, коллективам и ансамблям в творческой деятельности, в частности, содействие в проведении концертов и гастролей грузинской эстрады и фольклора в регионах. Бюджет конкурса составляет 500 тысяч лари (более 174 тысяч долларов). Принять участие могут юридические, физические лица или группа физических лиц, зарегистрированных в Грузии.Конкурсант может представить только один проект. Преимуществом будет пользоваться проект, в рамках которого:Заявки будут приниматься до 3 июня в материальном виде по адресу: улица Набережная, 4 или в электронном виде info@culture.gov.ge. Список проектов-победителей будет опубликован не позднее 15 июня.В прошлом году министерство проводило подобный конкурс, но он, помимо эстрады и фольклора, включал и классическую музыку. Бюджет конкурса тогда составил 700 тысяч лари, было проведено 18 проектов. Так, в разных регионах Грузии было проведено 76 концертов, а в мероприятиях приняли участие 233 деятеля искусства.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
министерство культуры, спорта и молодежи грузии, культура, грузия, новости
Минкульт Грузии будет содействовать концертной деятельности в регионах
Бюджет конкурса составляет полмиллиона лари, отмечают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи объявило конкурс "Грузинская эстрада и фольклор в регионах – содействие гастрольными затратами".
Среди задач конкурса – активирование культурной жизни в регионах и повышение доступности к культуре, помощь музыкантам-исполнителям, коллективам и ансамблям в творческой деятельности, в частности, содействие в проведении концертов и гастролей грузинской эстрады и фольклора в регионах.
Бюджет конкурса составляет 500 тысяч лари (более 174 тысяч долларов). Принять участие могут юридические, физические лица или группа физических лиц, зарегистрированных в Грузии.
Конкурсант может представить только один проект. Преимуществом будет пользоваться проект, в рамках которого:
концерты пройдут в двух или более административно-географических пунктах;
концерты будут проходить в открытом пространстве;
концерты пройдут в маленьких или средних поселках.
Заявки будут приниматься до 3 июня в материальном виде по адресу: улица Набережная, 4 или в электронном виде info@culture.gov.ge. Список проектов-победителей будет опубликован не позднее 15 июня.
В прошлом году министерство проводило подобный конкурс, но он, помимо эстрады и фольклора, включал и классическую музыку. Бюджет конкурса тогда составил 700 тысяч лари, было проведено 18 проектов. Так, в разных регионах Грузии было проведено 76 концертов, а в мероприятиях приняли участие 233 деятеля искусства.