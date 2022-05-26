https://sputnik-georgia.ru/20220526/natsionalnaya-galereya-otkryta-dlya-gostey-v-den-nezavisimosti-gruzii-266909921.html

Национальная галерея открыта для гостей в День независимости Грузии

Национальная галерея открыта для гостей в День независимости Грузии

Так столичная галерея решила присоединиться к празднованию Дня 26 Мая 26.05.2022, Sputnik Грузия

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национальная галерея им. д.шеварднадзе

грузия

новости

общество

национальная галерея имени дмитрия шеварднадзе

культура

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Национальная галерея имени Дмитрия Шеварднадзе открыта для гостей в праздник Дня независимости Грузии, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.По информции министерства, в рамках мероприятий, посвященных 26 Мая, по всей Грузии проводятся познавательно-развлекательные мероприятия. Так к этому национальному празднику присоединяется и Национальная галерея имени Дмитрия Шеварднадзе.Гости смогут посетить экспозиции Национального музея до 18:00.Грузия отмечает День независимости – многочисленные мероприятия в течение дня проходят как в столице, так и в регионах страны.Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.

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национальная галерея им. д.шеварднадзе, грузия, новости, общество, национальная галерея имени дмитрия шеварднадзе, культура, министерство культуры, спорта и молодежи грузии