https://sputnik-georgia.ru/20220526/natsionalnaya-galereya-otkryta-dlya-gostey-v-den-nezavisimosti-gruzii-266909921.html
Национальная галерея открыта для гостей в День независимости Грузии
Национальная галерея открыта для гостей в День независимости Грузии
Так столичная галерея решила присоединиться к празднованию Дня 26 Мая 26.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-26T14:04+0400
2022-05-26T14:04+0400
2022-05-26T14:33+0400
национальная галерея им. д.шеварднадзе
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новости
общество
национальная галерея имени дмитрия шеварднадзе
культура
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Национальная галерея имени Дмитрия Шеварднадзе открыта для гостей в праздник Дня независимости Грузии, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.По информции министерства, в рамках мероприятий, посвященных 26 Мая, по всей Грузии проводятся познавательно-развлекательные мероприятия. Так к этому национальному празднику присоединяется и Национальная галерея имени Дмитрия Шеварднадзе.Гости смогут посетить экспозиции Национального музея до 18:00.Грузия отмечает День независимости – многочисленные мероприятия в течение дня проходят как в столице, так и в регионах страны.Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.
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Sputnik Грузия
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национальная галерея им. д.шеварднадзе, грузия, новости, общество, национальная галерея имени дмитрия шеварднадзе, культура, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
Национальная галерея открыта для гостей в День независимости Грузии
14:04 26.05.2022 (обновлено: 14:33 26.05.2022)
Так столичная галерея решила присоединиться к празднованию Дня 26 Мая
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Национальная галерея имени Дмитрия Шеварднадзе открыта для гостей в праздник Дня независимости Грузии, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.
По информции министерства, в рамках мероприятий, посвященных 26 Мая, по всей Грузии проводятся познавательно-развлекательные мероприятия. Так к этому национальному празднику присоединяется и Национальная галерея имени Дмитрия Шеварднадзе.
Гости смогут посетить экспозиции Национального музея до 18:00.
Грузия отмечает День независимости – многочисленные мероприятия в течение дня проходят как в столице, так и в регионах страны.
Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.