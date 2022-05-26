https://sputnik-georgia.ru/20220526/penitentsiarnaya-sluzhba-gruzii-sdelala-novoe-zayavlenie-o-sostoyanii-zdorovya-saakashvili-266915977.html

Пенитенциарная служба Грузии сделала новое заявление о состоянии здоровья Саакашвили

Пенитенциарная служба Грузии сделала новое заявление о состоянии здоровья Саакашвили

Ранее адвокат Дмитрий Садзаглишвили заявил, что Саакашвили потерял сознание в клинике "Вивамеди" 26.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-26T17:07+0400

2022-05-26T17:07+0400

2022-05-26T17:07+0400

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Медицинских свидетельств того, что осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили терял сознание, на данном этапе не выявлено, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы страны.Ранее адвокат Дмитрий Садзаглишвили заявил, что Саакашвили потерял сознание в клинике "Вивамеди", где на данный момент он проходит лечение."На основании проведенных исследований, на данном этапе не выявлено объективных медицинских свидетельств потери сознания, общее самочувствие оценено как удовлетворительное. Дальнейшее углубление исследований и коррекция лечения признаны нецелесообразными", – говорится в заявлении службы.Как отмечено в заявлении, у Саакашвили нет внешних повреждений, гемодинамические и другие жизненно важные параметры (артериальное давление, пульс, частота дыхания, температура тела, пульсоксиметрия), уровень сахара в крови, показатели ЭКГ в пределах нормы."Дополнительно проконсультирован невропатологом – острая неврологическая патология исключена", – отмечено в заявлении.Состояние здоровья осужденного в течение дня оставалось стабильным. Также проводились плановые исследования и с разрешения лечащего врача его посетили четыре визитера. Наблюдение в динамике продолжается.С 12 мая осужденный экс-президент Грузии проходит лечение в клинике "Вивамеди". Состояние здоровья его ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.

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возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, новости, грузия, общество