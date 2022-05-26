https://sputnik-georgia.ru/20220526/pisayuschiy-malchik-v-chokhe-i-mnogoe-drugoe---kak-v-mire-otmechayut-den-nezavisimosti-gruzii--266905126.html
"Писающий мальчик" в чохе и многое другое – как в мире отмечают День независимости Грузии
"Писающий мальчик" в чохе и многое другое – как в мире отмечают День независимости Грузии
Главный национальный праздник Грузии отпразднуют и за пределами страны 26.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-26T12:46+0400
2022-05-26T12:46+0400
2022-05-26T13:11+0400
грузия
новости
политика
день независимости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1e/251875637_0:190:2969:1860_1920x0_80_0_0_35d5a1aa6a29d1aabbca4bbdda6cf064.jpg
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. День независимости Грузии отметят в разных странах мира – мероприятия организованы министерством иностранных дел и дипломатическими представительствами страны за рубежом.Грузия 26 мая отмечает 31-ю годовщину обретения независимости. По информации пресс-службы МИД, традиционно сегодня цветами грузинского флага будут освещены различные достопримечательности мира. Впервые в этом году к ним добавится библиотека Александрии в Египте.Кроме того, цветами флага Грузии засияют водопад Ниагара в Канаде, здание Совета Европы в Страсбурге, Национальный карильон в Австралии, здание Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) в ОАЭ, здание мэрии Сеула в Южной Корее, здание Kingdom Center в Саудовской Аравии и многие другие достопримечательности по всему миру.Символ Брюсселя – известную скульптуру "Писающий мальчик" (Manneken-Pis) – оденут в грузинский национальный наряд чоху. В Нью-Йорке состоится торжественная церемония подъема флага Грузии.В Китае и Румынии запланировано открытие бюста Шота Руставели. В Мехико будет показан фильм "История демократического правления в Грузии". А в одном из университетов Чехии откроется кабинет имени Шота Руставели.Тематические выставки сегодня пройдут в Бельгии, Великобритании, Литве, Германии, Сербии, Японии и Катаре.Национальный праздник Грузии разными мероприятиями также отметят в Швейцарии, Финляндии, Венгрии, Аргентине, Италии, Греции, Ватикане, Испании, Португалии, Польше, Кипре, Швеции, Голландии, Австрии, Дании, Латвии, Беларуси, Болгарии, Кувейте, Казахстане, Малайзии, Иордании, Турции, Армении и Азербайджане.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1e/251875637_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_ab7da337165b78ae3e0533851ab42bb5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, день независимости
"Писающий мальчик" в чохе и многое другое – как в мире отмечают День независимости Грузии
12:46 26.05.2022 (обновлено: 13:11 26.05.2022)
Главный национальный праздник Грузии отпразднуют и за пределами страны
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. День независимости Грузии отметят в разных странах мира – мероприятия организованы министерством иностранных дел и дипломатическими представительствами страны за рубежом.
Грузия 26 мая отмечает 31-ю годовщину обретения независимости. По информации пресс-службы МИД, традиционно сегодня цветами грузинского флага будут освещены различные достопримечательности мира. Впервые в этом году к ним добавится библиотека Александрии в Египте.
Кроме того, цветами флага Грузии засияют водопад Ниагара в Канаде, здание Совета Европы в Страсбурге, Национальный карильон в Австралии, здание Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) в ОАЭ, здание мэрии Сеула в Южной Корее, здание Kingdom Center в Саудовской Аравии и многие другие достопримечательности по всему миру.
Символ Брюсселя – известную скульптуру "Писающий мальчик" (Manneken-Pis) – оденут в грузинский национальный наряд чоху. В Нью-Йорке состоится торжественная церемония подъема флага Грузии.
В Китае и Румынии запланировано открытие бюста Шота Руставели. В Мехико будет показан фильм "История демократического правления в Грузии". А в одном из университетов Чехии откроется кабинет имени Шота Руставели.
Тематические выставки сегодня пройдут в Бельгии, Великобритании, Литве, Германии, Сербии, Японии и Катаре.
Национальный праздник Грузии разными мероприятиями также отметят в Швейцарии, Финляндии, Венгрии, Аргентине, Италии, Греции, Ватикане, Испании, Португалии, Польше, Кипре, Швеции, Голландии, Австрии, Дании, Латвии, Беларуси, Болгарии, Кувейте, Казахстане, Малайзии, Иордании, Турции, Армении и Азербайджане.