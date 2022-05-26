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Проблема полиэтиленовых пакетов не закрыта: в Грузии продолжают выявлять нарушения
Проблема полиэтиленовых пакетов не закрыта: в Грузии продолжают выявлять нарушения
Муниципалитеты должны изымать из торговой сети пакеты и проверять объекты, заявил замминистра 26.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-26T19:16+0400
2022-05-26T19:16+0400
2022-05-26T19:37+0400
грузия
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пластиковые пакеты
полиэтиленовые пакеты
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. За месяц сотрудники министерства окружающей среды закрыли 60 производств полиэтиленовых пакетов в Грузии, однако взять полностью ситуацию под контроль не удается, заявил заместитель министра охраны окружающей среды Соломон Павлиашвили.Специалисты Департамента надзора за окружающей средой периодически осуществляют проверки предприятий по производству пакетов с 2019 года, когда в Грузии ввели запрет на производство.Он подчеркнул, что проверка дистрибуции и розничной торговли все еще остается проблемой."Все несут ответственность, таможня работает, а слабой точкой остается муниципальная инспекция. Поэтому муниципалитеты должны изымать из торговой сети пакеты и проверять объекты, этого не могут делать ни таможня, ни министерство", – сказал Павлиашвили.В Грузии выявили компании, все еще производящие запрещенные пластиковые пакеты >>С апреля 2019 года в Грузии введен запрет на производство, импорт и реализацию одноразовых полиэтиленовых пакетов любой плотности, кроме биоразлагаемых пакетов. За нарушение нормы закона субъектами установлен штраф в 500 лари (150 долларов), а товар подлежит конфискации. Повторное нарушение предусматривает штраф в 1 000 лари (300 долларов).
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грузия, новости, общество, пластиковые пакеты, полиэтиленовые пакеты
Проблема полиэтиленовых пакетов не закрыта: в Грузии продолжают выявлять нарушения
19:16 26.05.2022 (обновлено: 19:37 26.05.2022)
Муниципалитеты должны изымать из торговой сети пакеты и проверять объекты, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. За месяц сотрудники министерства окружающей среды закрыли 60 производств полиэтиленовых пакетов в Грузии, однако взять полностью ситуацию под контроль не удается, заявил заместитель министра охраны окружающей среды Соломон Павлиашвили.
Специалисты Департамента надзора за окружающей средой периодически осуществляют проверки предприятий по производству пакетов с 2019 года, когда в Грузии ввели запрет на производство.
"Мы выявили до 60 предприятий за месяц, которые все еще заняты производством полиэтиленовых пакетов, их опечатали и пакеты изъяли. Но импорт контролирует таможня, производство – мы, министерство, но на уровне дистрибуции и розничной торговли должна контролировать вопрос муниципальная инспекция", – сказал Павлиашвили журналистам.
Он подчеркнул, что проверка дистрибуции и розничной торговли все еще остается проблемой.
"Все несут ответственность, таможня работает, а слабой точкой остается муниципальная инспекция. Поэтому муниципалитеты должны изымать из торговой сети пакеты и проверять объекты, этого не могут делать ни таможня, ни министерство", – сказал Павлиашвили.
С апреля 2019 года в Грузии введен запрет на производство, импорт и реализацию одноразовых полиэтиленовых пакетов любой плотности, кроме биоразлагаемых пакетов. За нарушение нормы закона субъектами установлен штраф в 500 лари (150 долларов), а товар подлежит конфискации. Повторное нарушение предусматривает штраф в 1 000 лари (300 долларов).