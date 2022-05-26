https://sputnik-georgia.ru/20220526/problema-polietilenovykh-paketov-ne-zakryta-v-gruzii-prodolzhayut-vyyavlyat-narusheniya-266918955.html

Проблема полиэтиленовых пакетов не закрыта: в Грузии продолжают выявлять нарушения

Проблема полиэтиленовых пакетов не закрыта: в Грузии продолжают выявлять нарушения

Муниципалитеты должны изымать из торговой сети пакеты и проверять объекты, заявил замминистра 26.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-26T19:16+0400

2022-05-26T19:16+0400

2022-05-26T19:37+0400

грузия

новости

общество

пластиковые пакеты

полиэтиленовые пакеты

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. За месяц сотрудники министерства окружающей среды закрыли 60 производств полиэтиленовых пакетов в Грузии, однако взять полностью ситуацию под контроль не удается, заявил заместитель министра охраны окружающей среды Соломон Павлиашвили.Специалисты Департамента надзора за окружающей средой периодически осуществляют проверки предприятий по производству пакетов с 2019 года, когда в Грузии ввели запрет на производство.Он подчеркнул, что проверка дистрибуции и розничной торговли все еще остается проблемой."Все несут ответственность, таможня работает, а слабой точкой остается муниципальная инспекция. Поэтому муниципалитеты должны изымать из торговой сети пакеты и проверять объекты, этого не могут делать ни таможня, ни министерство", – сказал Павлиашвили.В Грузии выявили компании, все еще производящие запрещенные пластиковые пакеты >>С апреля 2019 года в Грузии введен запрет на производство, импорт и реализацию одноразовых полиэтиленовых пакетов любой плотности, кроме биоразлагаемых пакетов. За нарушение нормы закона субъектами установлен штраф в 500 лари (150 долларов), а товар подлежит конфискации. Повторное нарушение предусматривает штраф в 1 000 лари (300 долларов).

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грузия, новости, общество, пластиковые пакеты, полиэтиленовые пакеты