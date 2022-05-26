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"Россия не намерена уходить с глобальной экономической арены" - Путин
"Россия не намерена уходить с глобальной экономической арены" - Путин
Насущные вопросы Владимир Путин обсудил на заседании Евразийского экономического форума в Бишкеке 26.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-26T16:20+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Россия не собирается уходить с глобальной экономической арены, нас хотят выдавить, но это невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Евразийского экономического форума в Бишкеке, пишет РИА Новости."Конечно, мы понимаем огромные технологические преимущества, в высоких технологиях преимущество в развитых экономиках, само собой разумеющееся. Мы не собираемся себя от этого отрезать. Нас хотят оттуда немножко выдавить, но в современном мире это просто нереалистично, просто невозможно. Если мы сами себя какой-то стеной не будем отделять , то никто такую страну как Россия отделить не сможет", - сказал Путин.Что касается санкций Запада, то они отражаются на всех, в развитых экономиках такой инфляции не было 40 лет и это не шутки, сказал президент РФ.По словам российского лидера, все это отражается на всей системе экономических и политических отношений.Бизнес и импортзамещениеРоссийский бизнес проявляет свои наилучшие качества в непростых условиях и достаточно быстро адаптируется, отметил Владимир Путин.При этом российский лидер заявил, что не видит проблем в том, что что-то не успели завершить по импортозамещению в России, будет сделано то, что в интересах страны."Я не вижу никаких проблем, связанных с тем, что мы чего-то там не завершили в области импортозамещения, сделаем это... Мы сделаем это потому, что это в интересах нашей страны", – сказал президент. Кроме того, Владимир Путин призвал ЕАЭС ускорить диалог по переходу с системы SWIFT. "Мы считаем важным ускорить диалог на тему собственных международных финансово-расчетных механизмов, включая переход от системы SWIFT к прямым корреспондентским контактам между банками дружественных стран, в том числе при помощи системы передачи финансовых сообщений Центрального банка России", – сказал президент РФ."Будем и дальше работать над сопряжением и взаимоиспользованием национальных платежных систем и банковских карт", – добавил президент.Сотрудничество РФ и БеларусиРоссия и Беларусь договорились о финансировании проектов по производству микроэлектроники, сообщил президент РФ Владимир Путин.Сотрудничество с ЕврАзЭСНазрело время сформировать комплексную стратегию экономического развития большого Евразийского экономического партнерства, которая будет отражать все основные международные вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин.В частности, по его словам, необходимо продумать дальнейшие шаги по развитию системы торговых и инвестиционных соглашений в том числе с участием государств-членов ШОС, АСЕАН и БРИКС. "Фактически речь может вестись о формировании новых соглашений, развивающих и дополняющих правила ВТО, в рамках которых важно уделить внимание не только тарифам, но и устранению нетарифных барьеров, что может дать более существенные эффекты, не подвергая рискам национальные экономики", – уточнил президент РФ.Он озвучил еще ряд предложений по развитию партнерства. В частности, предложил подумать над созданием евразийского экспортного центра и торговых домов, ускорить работу по формированию евразийской перестраховочной компании, изучить вопрос развития трансграничных особых экономических зон, возможно, даже с наднациональными полномочиями."При этом, как я уже говорил, желательно поддержать свободу деловой инициативы, созидательной деятельности бизнеса, наших инвесторов. Предлагаю сформировать для них дополнительные, более качественные стимулы, активнее участвовать в финансировании евразийских проектов. Компании, представляющие национальные бизнесы стран ЕврАзЭС, конечно же, должны получить здесь приоритетную поддержку", – подчеркнул он."Большая Евразия"Большое евразийское партнерство станет центром, который заинтересует многих, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я уверен, да это и так ясно, что это будет такой центр, который очень многих заинтересует", – сказал Путин.Путин напомнил, что Россия уже давно выступила с инициативой формирования Большого евразийского партнерства. "Мы говорили об этом много лет назад, но сегодня эта инициатива приобретает особое значение", – заявил президент РФ.Он выразил благодарность лидерам стран ЕврАзЭС, которые поддержали это предложение с самого начала. "В пользу создания Большого евразийского партнерства высказались также челны БРИКС – Китай и Индия, а также ряд других стран. Интерес к этой инициативе проявляет и Шанхайская организация сотрудничества, ассоциация государств Юго-восточной Азии и другие организации", – сообщил Путин.
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"Россия не намерена уходить с глобальной экономической арены" - Путин
16:20 26.05.2022 (обновлено: 16:33 26.05.2022)
Насущные вопросы Владимир Путин обсудил на заседании Евразийского экономического форума в Бишкеке
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik.
Россия не собирается уходить с глобальной экономической арены, нас хотят выдавить, но это невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Евразийского экономического форума в Бишкеке, пишет РИА Новости
.
"Конечно, мы понимаем огромные технологические преимущества, в высоких технологиях преимущество в развитых экономиках, само собой разумеющееся. Мы не собираемся себя от этого отрезать. Нас хотят оттуда немножко выдавить, но в современном мире это просто нереалистично, просто невозможно. Если мы сами себя какой-то стеной не будем отделять , то никто такую страну как Россия отделить не сможет", - сказал Путин.
Что касается санкций Запада, то они отражаются на всех, в развитых экономиках такой инфляции не было 40 лет и это не шутки, сказал президент РФ.
"Какими бы устойчивыми не были экономики тех стран, которые проводят такую недальновидную политику (введение санкций – ред.), сегодняшнее состояние мировой экономики показывает, что наша позиция является правильной и обоснованной. Даже посмотреть если на макроэкономические показатели. В этих развитых экономиках за 40 лет не было такой инфляции, безработица растет, цепочки рвутся, глобальные кризисы усиливаются. И в таких чувствительных сферах, как, скажем, продовольствие, это не шутки, это серьезные вещи", – сказал Путин.
По словам российского лидера, все это отражается на всей системе экономических и политических отношений.
Бизнес и импортзамещение
Российский бизнес проявляет свои наилучшие качества в непростых условиях и достаточно быстро адаптируется, отметил Владимир Путин.
"Отечественный бизнес проявляет свои лучшие качества в этих непростых условиях, достаточно быстро адаптируется. Знаю, как это непросто: находить новых партнеров, новые логистические цепочки, держать коллективы, держать уровень производства продукции, уровень услуг, качества, это требует больших усилий и таланта, я бы сказал, и силы воли. У подавляющего большинства наших предпринимателей наряду с чувством ответственности все это дает очень позитивный результат", – сказал он на встрече с бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым.
При этом российский лидер заявил, что не видит проблем в том, что что-то не успели завершить по импортозамещению в России, будет сделано то, что в интересах страны.
"Я не вижу никаких проблем, связанных с тем, что мы чего-то там не завершили в области импортозамещения, сделаем это... Мы сделаем это потому, что это в интересах нашей страны", – сказал президент.
Кроме того, Владимир Путин призвал ЕАЭС ускорить диалог по переходу с системы SWIFT.
"Мы считаем важным ускорить диалог на тему собственных международных финансово-расчетных механизмов, включая переход от системы SWIFT к прямым корреспондентским контактам между банками дружественных стран, в том числе при помощи системы передачи финансовых сообщений Центрального банка России", – сказал президент РФ.
Между тем, доля взаимных расчетов в национальных валютах стран-участниц ЕврАзЭС достигла 75%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Расширяется практика расчетов в национальных валютах, что очень важно, отмечу, что их доля во взаимной торговле стран союза (ЕврАзЭС – ред.) уже достигла 75%", – сказал Путин.
"Будем и дальше работать над сопряжением и взаимоиспользованием национальных платежных систем и банковских карт", – добавил президент.
Сотрудничество РФ и Беларуси
Россия и Беларусь договорились о финансировании проектов по производству микроэлектроники, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"У нас есть возможность работать с Республикой Беларусь по целому ряду направлений, связанных с кооперацией, и мы обязательно будем это делать, потому что Республика Беларусь сохранила определенные, очень важные для нас компетенции, в том числе в микроэлектронике. Мы с президентом Лукашенко только что встречались в Сочи, говорили об этом, даже договорились выделить отдельное финансирование на производственные проекты внутри Белоруссии, продукты которых будут востребованы в самой России", – сказал Путин.
Сотрудничество с ЕврАзЭС
Назрело время сформировать комплексную стратегию экономического развития большого Евразийского экономического партнерства, которая будет отражать все основные международные вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Назрело время сформировать комплексную стратегию развития большого евразийского партнерства, и она должна отражать ключевые международные вызовы, стоящие перед нами, а также определять перспективные цели, содержать инструменты и механизмы для их достижения", – сказал Путин.
В частности, по его словам, необходимо продумать дальнейшие шаги по развитию системы торговых и инвестиционных соглашений в том числе с участием государств-членов ШОС, АСЕАН и БРИКС. "Фактически речь может вестись о формировании новых соглашений, развивающих и дополняющих правила ВТО, в рамках которых важно уделить внимание не только тарифам, но и устранению нетарифных барьеров, что может дать более существенные эффекты, не подвергая рискам национальные экономики", – уточнил президент РФ.
Он озвучил еще ряд предложений по развитию партнерства. В частности, предложил подумать над созданием евразийского экспортного центра и торговых домов, ускорить работу по формированию евразийской перестраховочной компании, изучить вопрос развития трансграничных особых экономических зон, возможно, даже с наднациональными полномочиями.
"Важно активно развивать сотрудничество ЕврАзЭС с зарубежным партнерами, информировать их о выгодах и преимуществах работы ЕврАзЭС, о наших ключевых проектах и планах. Коллеги знают, что интерес к нашему объединению растет. В этом контексте свою весомую роль мог бы играть и деловой совет ЕврАзЭС, который уже успешно развивает связи за периметром союза – его система бизнес-диалогов может стать примером для потенциальной платформы делового сотрудничества Большой Евразии", – заявил Путин.
"При этом, как я уже говорил, желательно поддержать свободу деловой инициативы, созидательной деятельности бизнеса, наших инвесторов. Предлагаю сформировать для них дополнительные, более качественные стимулы, активнее участвовать в финансировании евразийских проектов. Компании, представляющие национальные бизнесы стран ЕврАзЭС, конечно же, должны получить здесь приоритетную поддержку", – подчеркнул он.
"Большая Евразия"
Большое евразийское партнерство станет центром, который заинтересует многих, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я уверен, да это и так ясно, что это будет такой центр, который очень многих заинтересует", – сказал Путин.
"Большая Евразия – это без преувеличения большой цивилизационный проект, и его главная идея заключается в создании общего пространства равноправного сотрудничества для региональных организаций. Большое евразийское партнерство призвано изменить политическую и экономическую архитектуру, стать гарантом стабильности и процветания на всем континенте - и конечно, при учете многообразия моделей развития, культур и традиций всех народов", – подчеркнул президент РФ.
Путин напомнил, что Россия уже давно выступила с инициативой формирования Большого евразийского партнерства. "Мы говорили об этом много лет назад, но сегодня эта инициатива приобретает особое значение", – заявил президент РФ.
Он выразил благодарность лидерам стран ЕврАзЭС, которые поддержали это предложение с самого начала. "В пользу создания Большого евразийского партнерства высказались также челны БРИКС – Китай и Индия, а также ряд других стран. Интерес к этой инициативе проявляет и Шанхайская организация сотрудничества, ассоциация государств Юго-восточной Азии и другие организации", – сообщил Путин.