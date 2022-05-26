https://sputnik-georgia.ru/20220526/test-ko-dnyu-nezavisimosti-gruzii-266920262.html

Тест ко Дню независимости Грузии

Тест ко Дню независимости Грузии

Грузия 26 мая отмечает День независимости, приуроченый к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством 26.05.2022, Sputnik Грузия

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тесты

грузия

интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия составил небольшой тест на знание истории независимой Грузии?

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тесты, грузия, интерактив, тесты