https://sputnik-georgia.ru/20220526/v-kitae-genseka-nato-obvinili-v-dvoynykh-standartakh-266911572.html
В Китае генсека НАТО обвинили в двойных стандартах
В Китае генсека НАТО обвинили в двойных стандартах
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь обвинил генсека НАТО Столтенберга в двойных стандартах 26.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-26T16:45+0400
2022-05-26T16:45+0400
2022-05-26T16:45+0400
китай
в мире
новости
политика
мид китая
нато
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24476/00/244760099_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_989eabedf3f0286a3379b662d641cdef.jpg
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в последнее время постоянно раздувает теорию "китайской угрозы" и ведет политику двойных стандартов, Пекин призывает главу альянса перестать клеветать на Китай, пишет РИА Новости.Об этом заявил на брифинге 26 мая официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее Столтенберг, выступая на международном экономическом форуме в Давосе, заявил, что определенные ограничения в торгово-экономических отношениях с Россией и Китаем отвечают интересам безопасности Запада; по его словам, свобода важнее свободной торговли, а защита общих ценностей важнее защиты собственной выгоды. Он также отметил, что в России и Китае авторитарные режимы.Ван Вэньбинь подчеркнул, что НАТО, с одной стороны, призывает своих членов наращивать военные расходы, требуя, чтобы они составляли не менее 2% от ВВП государств — участников альянса, с другой стороны — делает безответственные высказывания в отношении национальной обороны и военной модернизации Китая, "что является типичным образцом двойных стандартов"."Китай придерживается мирного пути развития, военная доктрина КНР носит оборонительный характер, Китай поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности. Расходы Китая на оборону долгое время оставались на уровне около 1,3% от ВВП, что намного ниже среднего мирового уровня", — указал он.Дипломат пояснил, что, в отличие от некоторых стран НАТО, Китай не угрожает другим государствам силой, не вступает в военные союзы и не экспортирует свою идеологию, никогда не влезает в чужие внутренние дела, не инициирует торговые войны и не оказывает необоснованного давления на предприятия других стран.Китайская Народная Республика каждый год увеличивает расходы на оборону, в настоящий момент военный бюджет КНР по объему занимает второе место в мире после США. Согласно бюджету на 2021 год, военные расходы должны были вырасти на 6,8% и составить 1,355 триллиона юаней (209 миллиардов долларов). В 2022 году Китай намерен увеличить расходы на национальную оборону на 7,1% и довести военный бюджет до 1,45 триллиона юаней (229,5 миллиарда долларов).
китай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24476/00/244760099_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_5a6a572659f1ca7aa54b5d1c5955b73f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
китай, в мире, новости, политика, мид китая, нато, йенс столтенберг
В Китае генсека НАТО обвинили в двойных стандартах
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь обвинил генсека НАТО Столтенберга в двойных стандартах
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в последнее время постоянно раздувает теорию "китайской угрозы" и ведет политику двойных стандартов, Пекин призывает главу альянса перестать клеветать на Китай, пишет РИА Новости
.
Об этом заявил на брифинге 26 мая официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее Столтенберг, выступая на международном экономическом форуме в Давосе, заявил, что определенные ограничения в торгово-экономических отношениях с Россией и Китаем отвечают интересам безопасности Запада; по его словам, свобода важнее свободной торговли, а защита общих ценностей важнее защиты собственной выгоды. Он также отметил, что в России и Китае авторитарные режимы.
"Генеральный секретарь НАТО уже на протяжении некоторого периода времени непрерывно безосновательно критикует и осуществляет клеветнические нападки на Китай, оспаривая политическую систему, внутреннюю и внешнюю политику Китая, а также раздувая так называемую теорию "китайской угрозы", Китай резко осуждает и решительно выступает против этого", — отметил дипломат.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что НАТО, с одной стороны, призывает своих членов наращивать военные расходы, требуя, чтобы они составляли не менее 2% от ВВП государств — участников альянса, с другой стороны — делает безответственные высказывания в отношении национальной обороны и военной модернизации Китая, "что является типичным образцом двойных стандартов".
"Китай придерживается мирного пути развития, военная доктрина КНР носит оборонительный характер, Китай поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности. Расходы Китая на оборону долгое время оставались на уровне около 1,3% от ВВП, что намного ниже среднего мирового уровня", — указал он.
Дипломат пояснил, что, в отличие от некоторых стран НАТО, Китай не угрожает другим государствам силой, не вступает в военные союзы и не экспортирует свою идеологию, никогда не влезает в чужие внутренние дела, не инициирует торговые войны и не оказывает необоснованного давления на предприятия других стран.
"Мы призываем генсека Столтенберга прекратить распространять очерняющие высказывания в адрес Китая и отказаться от практики проведения идеологических линий. НАТО уже запутала Европу, не нужно пытаться запутать Азию и весь мир", — подчеркнул представитель ведомства.
Китайская Народная Республика каждый год увеличивает расходы на оборону, в настоящий момент военный бюджет КНР по объему занимает второе место в мире после США. Согласно бюджету на 2021 год, военные расходы должны были вырасти на 6,8% и составить 1,355 триллиона юаней (209 миллиардов долларов).
В 2022 году Китай намерен увеличить расходы на национальную оборону на 7,1% и довести военный бюджет до 1,45 триллиона юаней (229,5 миллиарда долларов).