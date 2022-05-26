В Тбилиси открылся Международный книжный фестиваль: что ждет книгофилов сегодня?
15:43 26.05.2022 (обновлено: 16:25 26.05.2022)
© photo: Sputnik / StringerТбилисские дни книг
© photo: Sputnik / Stringer
Организаторы выставки обещают интересные презентации, мастер-классы и приятные скидки
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Двадцать четвертый по счету Тбилисский международный книжный фестиваль (Tbilisi International Book Festival) открыл свои двери для гостей и продлится до 29 мая.
Ежегодный книжный фестиваль на протяжении четырех дней будет принимать гостей в выставочном пространстве Expo Georgia и радовать различными мероприятиями.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВыставка и продажа книг в столице Грузии в выставочном центре Expo Georgia
Выставка и продажа книг в столице Грузии в выставочном центре Expo Georgia
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Представляем программу мероприятий на сегодняшний день:
15:00 - 15:30 Встреча с автором Эриком Ли. Обсуждение с писателем его книг "Эксперимент, забытая грузинская революция" и "Грузинское восстание на Текселе: последняя битва в Европе";
15:30 - 15:50 Презентация книги Эльдино Сагарадзе "Молитва светлячков";
15:50 - 16:40 Дискуссия лауреата Литературной премии ЕС 2022 грузинского писателя Ивы Пезуашвили, украинского писателя Евгении Кузнецовой и литовского писателя Томаса Вайсета;
16:40 - 17:00 Презентация перевода Платона "Горгия", ведущие – переводчики Магда Мчедлидзе, Дачи Пачулия, Академия мысли;
17:00 - 17:20 Презентация книги Зураба Кикнадзе "Библейские пророки", Центр культурных связей "Кавказский дом";
17:20 - 17:50 Презентация новой программы грантов на греческий перевод GreekLit, ведущий – Нопи Хадзигеоргиу, Фонд греческой культуры, Дом грузинских писателей;
17:50 - 18:10 Презентация поэтического сборника Джубы Гебели "Ты есть и все";
18:10 - 18:30 Презентация "Сборника упражнений Жирафа Хосе" учителям, ведущие – Георгий Маршания, Нино Дзабахидзе, Мака Касрадзе;
19:00 - 19:30 Презентация книги Русудан Горгиладзе "Вкус диктатуры", ведущие: Шорена Шавердашвили, Русудан Горгиладзе;
19:30 - 20:00 Встреча с американским писателем Нилуфар Талебом и дискуссия на тему "Freedom Through Language", Посольство США в Грузии, Грузинская ассоциация книгоиздателей и распространителей.
© photo: Sputnik / StringerТбилисские дни книг
Тбилисские дни книг
© photo: Sputnik / Stringer
Также организаторы порадуют различными мероприятиями детей:
14:00 - 15:00 Детский мастер-класс: Заира Арсенишвили "Приключение короткой Като", иллюстратор Татия Надареишвили;
15:00 - 15:30 Презентация книги Тамри Пхакадзе "Бебе, принц бродяг";
15:30 - 16:30 Встреча и мастер-класс "Как разговаривать с детьми, чтобы они нас слышали, и как разговаривать с детьми, чтобы они говорили с нами". Встреча с Сопо Мусеридзе и Нини Чиковани;
17:00 - 17:30 Встреча с иллюстратором бестселлеров "Артануджи" Варламом Джмухадзе, издательство "Артануджи".
В этом году фестиваль полностью вернулся к традиционному формату и масштабу: в 11 павильоне представляют основные стенды как грузинские, так и зарубежные издательства, и различные организации, а в 6-м – детские книги и соответствующие аксессуары.
Одной из выдающихся частей Тбилисского книжного фестиваля является программа фокус-стран. В центре внимания фестиваля в этом году Турция. Она получила статус фокус-страны фестиваля еще в 2020 году, однако из-за пандемии она будет пользоваться этим статусом и в этом году.
Кроме того, на фестиваль возвращается проект "Актеры для литературы", в рамках которого грузинские актеры представят выбранные ими книги.
Цель фестиваля остается неизменной с 1997 года – популяризация чтения и развитие издательского сектора в Грузии.
По традиции ежегодно участниками фестиваля являются грузинские и иностранные издательства, университеты, школы, книжные магазины, библиотеки, посольства, неправительственные, правительственные и международные организации.
Основная часть фестиваля – книжная ярмарка, на которой посетителям предлагается широкий ассортимент книжной продукции и аксессуаров со значительными скидками.