https://sputnik-georgia.ru/20220526/v-tbilisi-otkrylsya-mezhdunarodnyy-knizhnyy-festival-chto-zhdet-knigofilov-segodnya-266913534.html

В Тбилиси открылся Международный книжный фестиваль: что ждет книгофилов сегодня?

В Тбилиси открылся Международный книжный фестиваль: что ждет книгофилов сегодня?

Организаторы выставки обещают интересные презентации, мастер-классы и приятные скидки 26.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-26T15:43+0400

2022-05-26T15:43+0400

2022-05-26T16:25+0400

тбилисский международный книжный фестиваль

грузия

новости

культура

турция

expo georgia

центр культурных связей "кавказский дом"

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Двадцать четвертый по счету Тбилисский международный книжный фестиваль (Tbilisi International Book Festival) открыл свои двери для гостей и продлится до 29 мая.Ежегодный книжный фестиваль на протяжении четырех дней будет принимать гостей в выставочном пространстве Expo Georgia и радовать различными мероприятиями.Представляем программу мероприятий на сегодняшний день:Также организаторы порадуют различными мероприятиями детей:В этом году фестиваль полностью вернулся к традиционному формату и масштабу: в 11 павильоне представляют основные стенды как грузинские, так и зарубежные издательства, и различные организации, а в 6-м – детские книги и соответствующие аксессуары.Одной из выдающихся частей Тбилисского книжного фестиваля является программа фокус-стран. В центре внимания фестиваля в этом году Турция. Она получила статус фокус-страны фестиваля еще в 2020 году, однако из-за пандемии она будет пользоваться этим статусом и в этом году.Кроме того, на фестиваль возвращается проект "Актеры для литературы", в рамках которого грузинские актеры представят выбранные ими книги.Цель фестиваля остается неизменной с 1997 года – популяризация чтения и развитие издательского сектора в Грузии.По традиции ежегодно участниками фестиваля являются грузинские и иностранные издательства, университеты, школы, книжные магазины, библиотеки, посольства, неправительственные, правительственные и международные организации.Основная часть фестиваля – книжная ярмарка, на которой посетителям предлагается широкий ассортимент книжной продукции и аксессуаров со значительными скидками.

турция

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тбилисский международный книжный фестиваль, грузия, новости, культура, турция, expo georgia, центр культурных связей "кавказский дом"