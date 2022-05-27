https://sputnik-georgia.ru/20220527/censatsiya-uchenye-polnostyu-rasshifrovali-genom-zhertvy-vezuviya---foto-266937861.html
Cенсация: ученые полностью расшифровали геном жертвы Везувия - ФОТО
Cенсация: ученые полностью расшифровали геном жертвы Везувия - ФОТО
Ранее раскопки в Доме Кузнеца осуществлялись в 1914-м, 1927-м и 1933-м годах 27.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-27T16:31+0400
2022-05-27T16:31+0400
2022-05-27T16:31+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Сенсационное открытие сделали ученые — исследователям удалось впервые полностью секвенировать геном человека, погибшего в Помпеях при извержении Везувия в 79 г. н.э. Подробный отчет об исследовании опубликован в Scientific Reports.Так, геогенетик Габриэле Скоррано из Университета Копенгагена и его коллеги извлекли ДНК из останков двух человек, скелеты которых были найдены в Доме кузнеца в Помпеях еще в тридцатых годах. Исследователи утверждают, что, судя по форме, структуре и длине костяков, один принадлежал мужчине - ему на момент смерти было от 35 до 40 лет, а второй — женщине старше 50 лет.Так вот секвенировать весь геном удалось только из останков мужчины, поскольку в последовательностях, полученных от женщины, имелись пробелы.Отмечается, что ДНК помпеянина сравнили с данными, полученными от 1030 жителей древнего мира и 471 современного человека из Западной Евразии. Выяснилось, что жертва Везувия генетически оказалась ближе всего к населению Апеннинского полуострова времен Римской империи и жителям современной центральной Италии. Интересная деталь - на фасаде было нацарапано романтическое послание, впоследствии утраченное: "Секундус передает привет своей Приме, где бы она ни была. Умоляю, госпожа, любите меня”.
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италия, в мире, новости, ученые, история
Cенсация: ученые полностью расшифровали геном жертвы Везувия - ФОТО
Ранее раскопки в Доме Кузнеца осуществлялись в 1914-м, 1927-м и 1933-м годах
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik.
Сенсационное открытие сделали
ученые — исследователям удалось впервые полностью секвенировать геном человека, погибшего в Помпеях при извержении Везувия в 79 г. н.э. Подробный отчет об исследовании опубликован
в Scientific Reports.
Помпеи — древнеримский город недалеко от Неаполя, в регионе Кампания, погребенный под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году н. э. Сейчас это музей под открытым небом. Внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Так, геогенетик Габриэле Скоррано из Университета Копенгагена и его коллеги извлекли ДНК из останков двух человек, скелеты которых были найдены в Доме кузнеца в Помпеях еще в тридцатых годах.
Исследователи утверждают, что, судя по форме, структуре и длине костяков, один принадлежал мужчине - ему на момент смерти было от 35 до 40 лет, а второй — женщине старше 50 лет.
Так вот секвенировать весь геном удалось только из останков мужчины, поскольку в последовательностях, полученных от женщины, имелись пробелы.
Отмечается, что ДНК помпеянина сравнили с данными, полученными от 1030 жителей древнего мира и 471 современного человека из Западной Евразии. Выяснилось, что жертва Везувия генетически оказалась ближе всего к населению Апеннинского полуострова времен Римской империи и жителям современной центральной Италии.
Напомним, раскопки в Доме Кузнеца (он также упоминается как Дом Плотника или Дом Столяра, Casa del Fabbro) осуществлялись в 1914-м, 1927-м и 1933-м годах. Помимо останков людей в доме были обнаружены монеты, украшения, флаконы для духов, измерительные и геодезические приборы.
Интересная деталь - на фасаде было нацарапано романтическое послание, впоследствии утраченное: "Секундус передает привет своей Приме, где бы она ни была. Умоляю, госпожа, любите меня”.