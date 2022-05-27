https://sputnik-georgia.ru/20220527/chto-obsudili-putin-i-nekhammer-po-telefonu-266945003.html

Что обсудили Путин и Нехаммер по телефону

Что обсудили Путин и Нехаммер по телефону

Стороны обсудили Украину, продовольственную безопасность и ряд других вопросов 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T20:46+0400

2022-05-27T20:46+0400

2022-05-27T20:46+0400

в мире

россия

новости

политика

владимир путин

австрия

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/0d/251454403_0:0:2907:1636_1920x0_80_0_0_ef88ba34e949b5d1381bc506108ddda9.jpg

ТБИЛИСИ, 27 мая - Sputnik. Ситуацию на Украине обсудили в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер, сообщает пресс-служба Кремля.Стороны также обсудили вопросы, связанные с продовольственной безопасностью. В этом контексте российский лидер указал на безосновательность попыток возложить на РФ ответственность за сложности с поставками сельхозпродукции."Даны подробные разъяснения реальных причин этих проблем, возникших в том числе из-за антироссийских санкций США и Евросоюза", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин подтвердил приверженность РФ соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию.Со своей стороны, Нехаммер назвал разговор с Путиным очень интенсивным и серьезным.По словам канцлера, Путин заверил, что готов активнее обсуждать с Украиной вопрос обмена пленными, подчеркнув, что необходимо добиться прогресса. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

австрия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, новости, политика, владимир путин, австрия, обострение ситуации вокруг украины 2022