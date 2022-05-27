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Что обсудили Путин и Нехаммер по телефону
Что обсудили Путин и Нехаммер по телефону
Стороны обсудили Украину, продовольственную безопасность и ряд других вопросов 27.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-27T20:46+0400
2022-05-27T20:46+0400
2022-05-27T20:46+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мая - Sputnik. Ситуацию на Украине обсудили в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер, сообщает пресс-служба Кремля.Стороны также обсудили вопросы, связанные с продовольственной безопасностью. В этом контексте российский лидер указал на безосновательность попыток возложить на РФ ответственность за сложности с поставками сельхозпродукции."Даны подробные разъяснения реальных причин этих проблем, возникших в том числе из-за антироссийских санкций США и Евросоюза", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин подтвердил приверженность РФ соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию.Со своей стороны, Нехаммер назвал разговор с Путиным очень интенсивным и серьезным.По словам канцлера, Путин заверил, что готов активнее обсуждать с Украиной вопрос обмена пленными, подчеркнув, что необходимо добиться прогресса. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, новости, политика, владимир путин, австрия, обострение ситуации вокруг украины 2022
Что обсудили Путин и Нехаммер по телефону
Стороны обсудили Украину, продовольственную безопасность и ряд других вопросов
ТБИЛИСИ, 27 мая - Sputnik. Ситуацию на Украине обсудили в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер, сообщает пресс-служба Кремля.
"Указано на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины", — говорится в сообщении.
Стороны также обсудили вопросы, связанные с продовольственной безопасностью. В этом контексте российский лидер указал на безосновательность попыток возложить на РФ ответственность за сложности с поставками сельхозпродукции.
"Даны подробные разъяснения реальных причин этих проблем, возникших в том числе из-за антироссийских санкций США и Евросоюза", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин подтвердил приверженность РФ соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию.
Со своей стороны, Нехаммер назвал разговор с Путиным очень интенсивным и серьезным.
"Этот разговор, как и предыдущий, был очень интенсивным, очень серьезным", — сказал Нехаммер журналистам в Вене после телефонного разговора.
По словам канцлера, Путин заверил, что готов активнее обсуждать с Украиной вопрос обмена пленными, подчеркнув, что необходимо добиться прогресса.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.