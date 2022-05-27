https://sputnik-georgia.ru/20220527/ekzistentsialnoe-otchayanie-uchenye-ozvuchili-prichiny-massovykh-rasstrelov-v-shkolakh-ssha-266938368.html

"Экзистенциальное отчаяние": ученые озвучили причины массовых расстрелов в школах США

"Экзистенциальное отчаяние": ученые озвучили причины массовых расстрелов в школах США

Ученые попытались понять, что толкает американскую молодежь на такое ужасное преступление 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T16:49+0400

2022-05-27T16:49+0400

2022-05-27T16:49+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Пандемия коронавируса, стресс и экзистенциальные отчаяния, испытываемые молодежью, являются ключевыми причинами последних массовых расстрелов в школах США, говорится в журнале Lancet Child and Adolescent Health.В частности, авторы исследования отмечают, что, хотя уровень смертности от огнестрельного оружия в США начал расти еще в 2014 году, драматические социальные потрясения, вызванные пандемией COVID-19, предположительно, ускорили этот процесс. Так, причиной стала "эскалация факторов стресса для психического здоровья и экзистенциального отчаяния, испытываемого молодежью". Все это происходило на фоне многолетнего отсутствия профилактики по снижению травматизма и смертности от огнестрельного оружия среди подростков.Кроме того, ученые акцентируют внимание на недостатке финансирования: хотя в 2019 году на исследования в области огнестрельного оружия Конгрессом США было выделено 25 миллионов долларов, это меркнет по сравнению с суммой, потраченной на работы по другим педиатрическим проблемам. Между тем, ужасные массовые расстрелы в образовательных учреждениях Америки не заканчиваются. В результате шутинга, устроенного 24 мая в начальной школе в Техасе, погибло 19 детей и двое взрослых.

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сша, в мире, новости, общество, техас, конгресс сша, стрельба в школе, стрельба в техасе, ученые