https://sputnik-georgia.ru/20220527/forum-diaspory-gruzii-otkrylsya-v-tbilisi-266929025.html

В Тбилиси открылся форум диаспоры Грузии

В Тбилиси открылся форум диаспоры Грузии

Форум диаспоры проводится ежегодно с целью углубления сотрудничества с соотечественниками 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T11:33+0400

2022-05-27T11:33+0400

2022-05-27T12:07+0400

грузинская диаспора

многоликая грузия

грузия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/94/234329468_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_a098e18c56c7e1ed9033c2fe5019b6e9.jpg

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Посвященный Дню диаспоры форум "Грузинская диаспора за европейское будущее Грузии", организованный министерством иностранных дел страны, открылся в Тбилиси.Официальную часть мероприятия открыл министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Перед собравшимися также выступили президент и премьер-министр Грузии.После открытия форума запланированы тематические встречи по вопросам образования, культуры, экономического развития и цифровой дипломатии.На панели "Экономика и бизнес – грузинская диаспора за развитие страны", которую модерирует заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили, участники обсудят предпринимательскую и инвестиционную среду Грузии, национальные и международные программы поддержки бизнеса, а также пути использования профессионального опыта и потенциала соотечественников за рубежом на благо страны.Также, в рамках тематической панели "Культурная дипломатия", модератором которой выступит начальник департамента международных отношений министерства культуры, спорта и молодежи Грузии Шорена Цицаги, внимание будет уделено особой роли грузинской диаспоры в культурной дипломатии, а также вклад соотечественников, проживающих за рубежом, в процесс международного признания, повышения осведомленности и популяризации грузинской культуры.В рамках панели "Цифровая диаспора" спикеры обсудят инновационные подходы и новые технологии, обеспечивающие устойчивое сотрудничество и постоянную связь с диаспорой.Беседа будет посвящена важности использования социальных сетей, цифровых инициатив диаспоры, диаспорских порталов и блогов для продвижения страны и укрепления ее позитивного имиджа. Модератором панели будет Века Модебадзе, директор департамента стратегических коммуникаций министерства иностранных дел Грузии.Также в рамках мероприятия пройдет тренинг по цифровым коммуникациям для участников диаспорской программы "Стань молодым послом своей страны".Форум диаспоры проводится ежегодно с целью углубления сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом, обеспечения их связи с родиной, их активного вовлечения в процесс восстановления страны и поиска путей решения проблем, стоящих перед диаспорой.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузинская диаспора, многоликая грузия, грузия, общество