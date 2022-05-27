https://sputnik-georgia.ru/20220527/gigantskaya-probka-sotni-gruzovykh-fur-iz-armenii-vystroilis-vdol-tbilisi---video-266944372.html

Гигантская пробка: сотни грузовых фур из Армении выстроились вдоль Тбилиси - видео

Гигантская пробка: сотни грузовых фур из Армении выстроились вдоль Тбилиси - видео

На объездной дороге у Тбилиси со стороны грузино-армянской границы (регион Квемо Картли) выстроилась многокилометровая пробка из грузовых фур. Почему сложилась... 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T19:38+0400

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Очередь к КПП "Верхний Ларс" теперь начинается у Тбилиси, в то время как все предыдущие годы пробка из большегрузов брала начало у города Душети в регионе Мцхета-Мтианети на Военно-Грузинской дороге.Некоторые фуры стоят тут уже третью неделю, и дальнобойщики предполагают, что такими темпами пробудут на территории Грузии еще около двух недель. Водители говорят, что они находятся в удручающем положении – товар портится, а за каждый день простоя им начисляется штраф.

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