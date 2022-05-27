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Грузино-белорусская выставка живописи открывается в Тбилиси

Грузино-белорусская выставка живописи открывается в Тбилиси

Экспозиция познакомит зрителей с цветами весны и феноменом жизни 27.05.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Выставка работ грузинского и белорусского художников Modi Gio (Георгий Ахуашвили) и Александра Бирюка "Spring Pigment" открывается в столичной галерее Dissolution 27 мая.Александр Бирюк также смотрит на творческий процесс, как на попытку "напомнить зрителя жизнью"."Ведь реальность мы можем воспринимать поверхностно, а на самом деле, например, дерево – это не просто дерево, а феномен, обозначающий существование жизни. Существует какая-то мистическая связь с природой", – считает Бирюк.Что касается творчества грузина Георгия Ахуашвили, то его работы вдохновлены людьми, архитектурой и ландшафтом. Это основные темы, которые часто встречаются в его работах. Ахуашвили также живет и работает в столице Грузии. Начал рисовать в раннем возрасте и, по его словам, всегда знал, что будет заниматься искусством. Modi Gio изучал архитектуру, а на данный момент является графическим дизайнером. Однако за весь этот период не прекращал заниматься творчеством.Экспозиция "Spring Pigment" продлится на протяжении месяца.

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анонсы , выставка, культура, грузия, новости, грузинские художники