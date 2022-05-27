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Грузия не собирается вводить санкции против России – премьер

Грузия не собирается вводить санкции против России – премьер

В РФ проживает миллион граждан Грузии, и введение санкций против РФ означает введение санкций против собственных граждан, отметил премьер 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T15:50+0400

2022-05-27T15:50+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Грузия не собирается вводить санкций против России, но не позволит, чтобы страну использовали для обхода международных санкций, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте.В эти минуты глава правительства отвечает на вопросы оппозиционных депутатов, которых интересует, что делает правительство, чтобы Грузия не нарушала режим санкций против России.Миллион граждан Грузии живет в России, подчеркнул премьер."Введение санкций на экономическом уровне означает введение санкций против собственных граждан", – пояснил Гарибашвили.На данном этапе главная задача грузинских властей – защита интересов страны, отметил глава правительства."Сейчас в мире тяжелейшее положение – экономика в рецессии, высокая инфляция, а мы сохраняем высокий экономический рост, наша валюта укрепляется, растет туризм. Но если бы мы ввели санкции против России, то в каком положении мы были бы? Ответьте сами", – сказал премьер.Власти Грузии отказались вводить экономические и финансовые санкции против России из-за событий на Украине. Между тем, Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбаса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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