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Грузия не собирается вводить санкции против России – премьер
Грузия не собирается вводить санкции против России – премьер
В РФ проживает миллион граждан Грузии, и введение санкций против РФ означает введение санкций против собственных граждан, отметил премьер 27.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-27T15:50+0400
2022-05-27T15:50+0400
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Грузия не собирается вводить санкций против России, но не позволит, чтобы страну использовали для обхода международных санкций, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте.В эти минуты глава правительства отвечает на вопросы оппозиционных депутатов, которых интересует, что делает правительство, чтобы Грузия не нарушала режим санкций против России.Миллион граждан Грузии живет в России, подчеркнул премьер."Введение санкций на экономическом уровне означает введение санкций против собственных граждан", – пояснил Гарибашвили.На данном этапе главная задача грузинских властей – защита интересов страны, отметил глава правительства."Сейчас в мире тяжелейшее положение – экономика в рецессии, высокая инфляция, а мы сохраняем высокий экономический рост, наша валюта укрепляется, растет туризм. Но если бы мы ввели санкции против России, то в каком положении мы были бы? Ответьте сами", – сказал премьер.Власти Грузии отказались вводить экономические и финансовые санкции против России из-за событий на Украине. Между тем, Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбаса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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Грузия не собирается вводить санкции против России – премьер
15:50 27.05.2022 (обновлено: 15:59 27.05.2022)
В РФ проживает миллион граждан Грузии, и введение санкций против РФ означает введение санкций против собственных граждан, отметил премьер
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Грузия не собирается вводить санкций против России, но не позволит, чтобы страну использовали для обхода международных санкций, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте.
В эти минуты глава правительства отвечает на вопросы оппозиционных депутатов, которых интересует, что делает правительство, чтобы Грузия не нарушала режим санкций против России.
"На национальном уровне мы не вводили экономических санкций против России и не сделаем этого, исходя из наших национальных интересов. Но мы не допустим незаконной деятельности санкционированной компании или индивида на территории Грузии, и не дадим ни одному санкционированному лицу или компании использовать Грузию для обхода санкций", – сказал Гарибашвили.
Миллион граждан Грузии живет в России, подчеркнул премьер.
"Введение санкций на экономическом уровне означает введение санкций против собственных граждан", – пояснил Гарибашвили.
На данном этапе главная задача грузинских властей – защита интересов страны, отметил глава правительства.
"Сейчас в мире тяжелейшее положение – экономика в рецессии, высокая инфляция, а мы сохраняем высокий экономический рост, наша валюта укрепляется, растет туризм. Но если бы мы ввели санкции против России, то в каком положении мы были бы? Ответьте сами", – сказал премьер.
Власти Грузии отказались вводить экономические и финансовые санкции против России из-за событий на Украине. Между тем, Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбаса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.