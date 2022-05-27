https://sputnik-georgia.ru/20220527/magnitnye-buri-v-iyune-2022-neblagopriyatnye-dni-chto-delat-266941611.html

Магнитные бури в июне 2022: неблагоприятные дни, что делать

Магнитные бури в июне 2022: неблагоприятные дни, что делать

Магнитные бури в июне 2022 года окажут негативное влияние на многих людей, особенно на метеозависимых, которые реагируют на любые изменения погоды 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T19:08+0400

2022-05-27T19:08+0400

2022-05-27T19:08+0400

справки

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Зная точные даты магнитных бурь в июне, можно заранее подготовиться к ним и облегчить свое состояние в неблагоприятные дни.Когда в июне ожидаются магнитные бури и что нужно делать в неблагоприятные дни, читайте в материале Sputnik Грузия.Магнитные бури в июнеПо предварительным прогнозам, в июне 2022 года ожидается несколько магнитных бурь.Первые магнитные бури в июне, по прогнозу специалистов, ожидаются 2-4 числа - геомагнитное возмущение ожидается незначительное, соответственно оно в основном затронет только метеочувствительных людей.Следующая магнитная буря, по прогнозу специалистов, выпадает на 8 июня - геомагнитное возмущение ожидается средней силы.Еще одна магнитная буря ожидается 10-12 июня. Пик магнитной бури придется на 11 июня - геомагнитное возмущение, по прогнозу, будет достаточно сильным и повлияет не только на метеочувствительных людей и с хроническими болезнями, но и на вполне здоровых.Самая затяжная магнитная буря, по прогнозу специалистов, продлится с 18 по 21 июня - геомагнитное возмущение предстоит незначительное, соответственно оно в основном затронет только метеочувствительных людей.Геомагнитные колебания во все остальные дни будут слабыми и особо на человеческий организм не повлияют.Неблагоприятные дни – что делать?По статистике, до 70% жителей Земли реагируют на магнитные бури, но серьезную проблему они представляют для тех, кто реагирует на любые изменения погоды. Соответственно, у большинства людей в неблагоприятные дни бывают перепады настроения, незначительные недомогания и проблемы со сном. А метеозависимым лицам, а также с хроническими заболеваниями и психическими проблемами нужно позаботиться о своем здоровье.Испытывать судьбу в неблагоприятные дни не стоит и здоровым людям – специалисты советуют во время магнитных бурь не перегружать себя тяжелой пищей, алкоголем, кофеином и сигаретами.В целом, медики советуют всем начать неблагоприятный день с контрастного душа, а накануне - принять теплую ванну и хорошо выспаться.В период магнитных бурь чаще всего людей беспокоит головная боль. Чтобы предупредить эту проблемы, специалисты советуют, в неблагоприятные дни, сделать гимнастику, заняться йогой, устроить утреннюю пробежку или просто прогуляться. Легкая физическая активность улучшит циркуляцию крови в организме и спасет от плохого самочувствия.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки