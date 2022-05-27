Народные гуляния, развлечения и концерт: Грузия отметила День независимости – фото
По традиции всех последних лет, главным местом проведения праздничных мероприятий 26 мая становится проспект Руставели, где расположено здание парламента Грузии.
По традиции всех последних лет, главным местом проведения праздничных мероприятий 26 мая становится проспект Руставели, где расположено здание парламента Грузии.
Также уже традиционным стало не проведение 26 мая крупного военного парада, а прохождение нескольких частей по площади Свободы и принесение присяги новобранцами.
Также уже традиционным стало не проведение 26 мая крупного военного парада, а прохождение нескольких частей по площади Свободы и принесение присяги новобранцами.
Там же, на площади Свободы, устанавливают сцену, с которой жителей страны поздравляют с праздником представители руководства Грузии. Там же присутствуют приглашенные гости, общественные деятели, зарубежные дипломаты.
Там же, на площади Свободы, устанавливают сцену, с которой жителей страны поздравляют с праздником представители руководства Грузии. Там же присутствуют приглашенные гости, общественные деятели, зарубежные дипломаты.
Выставка военной техники тоже проходит в течение дня на площади Свободы. Тут на фоне различных бронемашин, в том числе грузинского производства, может сфотографироваться любой желающий.
Выставка военной техники тоже проходит в течение дня на площади Свободы. Тут на фоне различных бронемашин, в том числе грузинского производства, может сфотографироваться любой желающий.
Проспект Руставели, как обычно, с утра заполняют тысячи людей. Движение автомобилей по проспекту и прилегающим улицам ограничивается заранее.
Проспект Руставели, как обычно, с утра заполняют тысячи людей. Движение автомобилей по проспекту и прилегающим улицам ограничивается заранее.
Тут на проспекте создаются настоящие шедевры на стендах различных компаний и организаций. Основами композиций служат национальные мотивы.
Тут на проспекте создаются настоящие шедевры на стендах различных компаний и организаций. Основами композиций служат национальные мотивы.
Перед сотнями зрителей выступают музыканты, исполняющие грузинскую музыку.
Перед сотнями зрителей выступают музыканты, исполняющие грузинскую музыку.
Вместе с музыкантами тоже можно сфотографироваться на память. Обстановка вокруг располагает к фотосессии.
Вместе с музыкантами тоже можно сфотографироваться на память. Обстановка вокруг располагает к фотосессии.
Хорошо еще с погодой повезло! Жителей и гостей Тбилиси в день праздника радовала теплая, солнечная и безветренная погода.
Хорошо еще с погодой повезло! Жителей и гостей Тбилиси в день праздника радовала теплая, солнечная и безветренная погода.
А самым маленьким участникам праздничных мероприятий было не до того, чтобы смотреть на небо. На проспекте в рамках народных гуляний прошло много спортивных соревнований, в основном с участием детей.
А самым маленьким участникам праздничных мероприятий было не до того, чтобы смотреть на небо. На проспекте в рамках народных гуляний прошло много спортивных соревнований, в основном с участием детей.
Завершилось празднование Дня независимости Грузии 26 мая большим праздничным концертом на площади Первой Республики.
Завершилось празднование Дня независимости Грузии 26 мая большим праздничным концертом на площади Первой Республики.
А народные гуляния на проспекте Руставели продолжались до позднего вечера.
А народные гуляния на проспекте Руставели продолжались до позднего вечера.