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Народные гуляния, развлечения и концерт: Грузия отметила День независимости – фото

Народные гуляния, развлечения и концерт: Грузия отметила День независимости – фото

В центре столицы Грузии в ходе празднования Дня независимости страны 26 мая прошли народные гуляния, концерты, спортивные состязания, различные шоу и... 27.05.2022, Sputnik Грузия

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Празднование Дня независимости 26 мая связанно с датой провозглашения в 1918 году независимости Грузии ее первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания . Первая Грузинская Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. В 1991 году независимость страны была восстановлена.

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