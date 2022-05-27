Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220527/narodnye-gulyaniya-razvlecheniya-i-kontsert-gruziya-otmetila-den-nezavisimosti---foto-266927177.html
Народные гуляния, развлечения и концерт: Грузия отметила День независимости – фото
Народные гуляния, развлечения и концерт: Грузия отметила День независимости – фото
В центре столицы Грузии в ходе празднования Дня независимости страны 26 мая прошли народные гуляния, концерты, спортивные состязания, различные шоу и... 27.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-27T11:18+0400
2022-05-27T11:32+0400
новости в фотографиях
фотоленты
новости грузии в фотографиях
мультимедиа
день независимости грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1b/266925121_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_30d541be5f1bb470b099696797cf2206.jpg
Празднование Дня независимости 26 мая связанно с датой провозглашения в 1918 году независимости Грузии ее первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания . Первая Грузинская Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. В 1991 году независимость страны была восстановлена.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1b/266925121_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_a637dc57153a2761df047c2430c83db4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости в фотографиях, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, день независимости грузии, фото

Народные гуляния, развлечения и концерт: Грузия отметила День независимости – фото

11:18 27.05.2022 (обновлено: 11:32 27.05.2022)
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В центре столицы Грузии в ходе празднования Дня независимости страны 26 мая прошли народные гуляния, концерты, спортивные состязания, различные шоу и представления. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как отмечали этот день
Празднование Дня независимости 26 мая связанно с датой провозглашения в 1918 году независимости Грузии ее первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания . Первая Грузинская Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. В 1991 году независимость страны была восстановлена.
© photo: Sputnik / Stringer

По традиции всех последних лет, главным местом проведения праздничных мероприятий 26 мая становится проспект Руставели, где расположено здание парламента Грузии.

По традиции всех последних лет, главным местом проведения праздничных мероприятий 26 мая становится проспект Руставели, где расположено здание парламента Грузии. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

По традиции всех последних лет, главным местом проведения праздничных мероприятий 26 мая становится проспект Руставели, где расположено здание парламента Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Также уже традиционным стало не проведение 26 мая крупного военного парада, а прохождение нескольких частей по площади Свободы и принесение присяги новобранцами.

Также уже традиционным стало не проведение 26 мая крупного военного парада, а прохождение нескольких частей по площади Свободы и принесение присяги новобранцами. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Также уже традиционным стало не проведение 26 мая крупного военного парада, а прохождение нескольких частей по площади Свободы и принесение присяги новобранцами.

© photo: Sputnik / Stringer

Там же, на площади Свободы, устанавливают сцену, с которой жителей страны поздравляют с праздником представители руководства Грузии. Там же присутствуют приглашенные гости, общественные деятели, зарубежные дипломаты.

Там же, на площади Свободы, устанавливают сцену, с которой жителей страны поздравляют с праздником представители руководства Грузии. Там же присутствуют приглашенные гости, общественные деятели, зарубежные дипломаты. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Там же, на площади Свободы, устанавливают сцену, с которой жителей страны поздравляют с праздником представители руководства Грузии. Там же присутствуют приглашенные гости, общественные деятели, зарубежные дипломаты.

© photo: Sputnik / Stringer

Выставка военной техники тоже проходит в течение дня на площади Свободы. Тут на фоне различных бронемашин, в том числе грузинского производства, может сфотографироваться любой желающий.

Выставка военной техники тоже проходит в течение дня на площади Свободы. Тут на фоне различных бронемашин, в том числе грузинского производства, может сфотографироваться любой желающий. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Выставка военной техники тоже проходит в течение дня на площади Свободы. Тут на фоне различных бронемашин, в том числе грузинского производства, может сфотографироваться любой желающий.

© photo: Sputnik / Stringer

Проспект Руставели, как обычно, с утра заполняют тысячи людей. Движение автомобилей по проспекту и прилегающим улицам ограничивается заранее.

Проспект Руставели, как обычно, с утра заполняют тысячи людей. Движение автомобилей по проспекту и прилегающим улицам ограничивается заранее. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Проспект Руставели, как обычно, с утра заполняют тысячи людей. Движение автомобилей по проспекту и прилегающим улицам ограничивается заранее.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут на проспекте создаются настоящие шедевры на стендах различных компаний и организаций. Основами композиций служат национальные мотивы.

Тут на проспекте создаются настоящие шедевры на стендах различных компаний и организаций. Основами композиций служат национальные мотивы. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тут на проспекте создаются настоящие шедевры на стендах различных компаний и организаций. Основами композиций служат национальные мотивы.

© photo: Sputnik / Stringer

Перед сотнями зрителей выступают музыканты, исполняющие грузинскую музыку.

Перед сотнями зрителей выступают музыканты, исполняющие грузинскую музыку. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Перед сотнями зрителей выступают музыканты, исполняющие грузинскую музыку.

© photo: Sputnik / Stringer

Вместе с музыкантами тоже можно сфотографироваться на память. Обстановка вокруг располагает к фотосессии.

Вместе с музыкантами тоже можно сфотографироваться на память. Обстановка вокруг располагает к фотосессии. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Вместе с музыкантами тоже можно сфотографироваться на память. Обстановка вокруг располагает к фотосессии.

© photo: Sputnik / Stringer

Хорошо еще с погодой повезло! Жителей и гостей Тбилиси в день праздника радовала теплая, солнечная и безветренная погода.

Хорошо еще с погодой повезло! Жителей и гостей Тбилиси в день праздника радовала теплая, солнечная и безветренная погода. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Хорошо еще с погодой повезло! Жителей и гостей Тбилиси в день праздника радовала теплая, солнечная и безветренная погода.

© photo: Sputnik / Stringer

А самым маленьким участникам праздничных мероприятий было не до того, чтобы смотреть на небо. На проспекте в рамках народных гуляний прошло много спортивных соревнований, в основном с участием детей.

А самым маленьким участникам праздничных мероприятий было не до того, чтобы смотреть на небо. На проспекте в рамках народных гуляний прошло много спортивных соревнований, в основном с участием детей. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

А самым маленьким участникам праздничных мероприятий было не до того, чтобы смотреть на небо. На проспекте в рамках народных гуляний прошло много спортивных соревнований, в основном с участием детей.

© photo: Sputnik / Stringer

Завершилось празднование Дня независимости Грузии 26 мая большим праздничным концертом на площади Первой Республики.

Завершилось празднование Дня независимости Грузии 26 мая большим праздничным концертом на площади Первой Республики. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Завершилось празднование Дня независимости Грузии 26 мая большим праздничным концертом на площади Первой Республики.

© photo: Sputnik / Stringer

А народные гуляния на проспекте Руставели продолжались до позднего вечера.

А народные гуляния на проспекте Руставели продолжались до позднего вечера. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

А народные гуляния на проспекте Руставели продолжались до позднего вечера.

Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0