https://sputnik-georgia.ru/20220527/pervaya-laboratoriya-kontrolya-kachestva-lekarstv-otkroetsya-v-gruzii-do-kontsa-goda-266936049.html

Первая лаборатория контроля качества лекарств откроется в Грузии до конца года

Первая лаборатория контроля качества лекарств откроется в Грузии до конца года

До сих пор для проверки качества медикаментов Грузии приходится обращаться к лабораториям Европы 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T15:22+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Первая лаборатория контроля качества лекарств откроется в Грузии до конца 2022 года, говорится в сообщении Минздрава страны.Изучение качества медикаментов и их контроль в будущей лаборатории будет осуществляться с помощью высокотехнологического оснащения, отмечают в ведомстве. В Минздраве также утверждают, что работа лаборатории улучшит качество лекарств и фармпродукции.На данном этапе происходит реконструкция здания, в котором в будущем расположится лаборатория, после чего учреждение оснастят современными медицинскими технологиями.С ремонтными работами здания будущей лаборатории ознакомился замминистра здравоохранения Илья Гудушаурии и и. о. директора Агентства медицинской и фармацевтической деятельности Каха Шаликадзе.Необходимость создания данного учреждения появилась из-за того, что для проверки качества медикаментов Грузии до сих пор приходится обращаться к лабораториям Европы. Это, отмечают в Минздраве, связано как с тратой времени, так и финансов.Напомним, что Грузии внедрила международные стандарты GMP/GDP. Этим страна признала стандарты Евросоюза в контроле качества фармацевтической продукции. В ведомстве отмечают, что внедрение этих стандартов способствует усилению фармацевтического сектора и развитию экономики страны.

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