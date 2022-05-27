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Получит ли Грузия статус кандидата на членство в ЕС? Ответ главы МИД

Получит ли Грузия статус кандидата на членство в ЕС? Ответ главы МИД

Грузия уже заполнила опросник для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T15:42+0400

2022-05-27T15:42+0400

2022-05-27T15:42+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили затрудняется прогнозировать, получит ли Грузия статус страны-кандидата на членство в Евросоюз.Заявление об этом глава внешнеполитического страны сделал в ходе выступления в парламенте в пятницу. Дарчиашвили предстал в законодательном органе по инициативе правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Вопросы касались заявки Грузии на членство в ЕС.Грузия уже заполнила опросник для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Теперь Еврокомиссия должна подготовить собственный оценочный отчет, который будет передан в Совет Евросоюза.По словам главы МИД, Грузия удовлетворяет все необходимые для этого параметры и готова принять статус страны-кандидата на членства в ЕС. Более того, она действительно этого заслуживает, подчеркнул он."Подобное решение требует и готовности Евросоюза открыть двери новым членам. При этом, у стран-участниц есть разные мнения по поводу расширения ЕС, и об этом всем известно", – добавил он.Вместе с тем, по словам Дарчиашвили, заполнение опросника является одним из начальных этапов и необходимо, чтобы все рассматривали его в широком контексте."Грузия всегда была лидером-реформатором в регионе Восточного партнерства... В плане проведения реформ Грузия не только приравняется, но и по многим направлениям опережает западно-балканские страны, которые находятся в процессе членств", – подчеркнул он.По его словам, МИД Грузии активно работает со странами-членами ЕС для получения статуса кандидата. Кроме того, сам Дарчиашвили провел встречи и телефонные беседы почти со всеми министрами иностранных дел стран-членов ЕС. Как отметил Дарчиашвили, все беседы были полны оптимизма.Грузия подала заявку на членство в ЕС 3 марта. Заявку на членство в Евросоюзе чуть раньше Грузии подала Украина. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.

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