https://sputnik-georgia.ru/20220527/postnye-dni-v-iyune-2022-chto-mozhno-i-nelzya-est-po-dnyam-266926971.html

Постные дни в июне 2022: что можно и нельзя есть по дням

Постные дни в июне 2022: что можно и нельзя есть по дням

В июне начинается Петров или Петровский пост – это второй многодневный пост в году, который готовит православных ко дню святых апостолов Петра и Павла 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T10:36+0400

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справки

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Sputnik Грузия рассказывает о постных днях в июне, а также о том, что можно и нельзя есть по дням.Постные дни в июне 2022В первую, вторую и третью недели июня верующие будут поститься только по средам и пятницам. В частности, 1, 3, 8, 10, 15 и 17 июня. В среду постный день установлен как воспоминание предательства Спасителя Иудой, а в пятницу – в память крестных страданий и смерти Иисуса.Петров пост в 2022-м начинается 20 июня, в понедельник, на 57-й день после Пасхи, и продлиться по 11 июля включительно. По церковному календарю святых апостолов Петра и Павла ежегодно поминают 12 июля.Постные дни в июне выпадают на 1, 3, 8, 10, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 числа.По строгости в православии различают пять степеней поста: полное воздержание от пищи, сухоядение, горячая еда без масла, горячая пища с растительным маслом и вкушение рыбы. Соблюдать в определенные дни более строгую степень поста, чем установлено, можно с благословения священника.Что можно и нельзя естьВ постные дни нельзя есть мясные и молочные продукты и яйца. В постные дни также нельзя пить алкогольные напитки. В июне в постные дни можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты.Петров пост считается нестрогим. По церковному календарю по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям можно есть рыбу. Рыбу в постные дни в июне можно есть 1, 3, 8, 10, 15, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 28 и 30 числа.Строго поститься нельзя тяжело больным, военным, путешественникам, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет. Чаще всего они освобождаются от поста.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки