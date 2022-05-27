https://sputnik-georgia.ru/20220527/predstaviteli-diaspory-v-parlamente--prezident-gruzii-vystupila-s-novoy-initsiativoy--266934429.html

Представители диаспоры в парламенте – президент Грузии выступила с новой инициативой

Представители диаспоры в парламенте – президент Грузии выступила с новой инициативой

Зурабишвили также предложила открыть "Виртуальный дом" для грузин, находящихся за границей 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T14:52+0400

2022-05-27T14:52+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предлагает, чтобы у грузинской диаспоры были представители интересов в парламенте страны, об этом глава государства заявила на форуме, посвященном Дню диаспоры.В Тбилиси проходит форум, посвященный Дню диаспоры – "Грузинская диаспора для европейского будущего Грузии".По словам президента, за границей проживает более миллиона граждан Грузии, но в выборах принимают участие тысячи. В связи с тем, что Грузия переходит на полностью пропорциональную систему голосования, необходимо, чтобы в избирательном списке партий были и представители диаспоры, добавила президент. "Сегодня существуют электронные средства участия в выборах. Мы испытали это в нашей стране во время последних выборов и, наверное, настало время перейти на использование этих средств, чтобы дать возможность грузинам, проживающим за рубежом, принять участие в выборах", – отметила Зурабишвили.Зурабишвили также выступила с инициативой открыть для грузин, находящихся за границей, "Виртуальный дом", где будут работать в интересах диаспоры. "Не обязательно, чтобы это было здание. Виртуальный дом диаспоры должен быть в Грузии, который по принципу одного окна будет работать над тем, чтобы на все вопросы, которые будут у диаспоры касательно возвращения, временного возвращения, участия в чем-то, были даны ответы", – заявила Зурабишвили.Зурабишвили также коснулась темы упрощения процесса получения грузинских паспортов для представителей диаспоры. По ее словам, для того, чтобы связь между страной и грузинской диаспорой не была разорвана, важно упростить процесс получения двойного гражданства.По словам Зурабишвили, диаспора является силой Грузии за границей, и это важно для такой маленькой страны.

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