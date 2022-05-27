https://sputnik-georgia.ru/20220527/premer-belarusi-pozdravil-gruzinskogo-kollegu-s-dnem-nezavisimosti-266948308.html

Премьер Беларуси поздравил грузинского коллегу с Днем независимости

Премьер Беларуси поздравил грузинского коллегу с Днем независимости

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу Грузии Саломе Зурабишвили с национальным праздником 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T22:54+0400

2022-05-27T22:54+0400

2022-05-27T23:18+0400

грузия

новости

политика

александр лукашенко

саломе зурабишвили

ираклий гарибашвили

беларусь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23506/81/235068144_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_dfeb105c3d5a43fc6cd1c135e5019694.jpg

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко поздравил Ираклия Гарибашвили с Днем независимости Грузии. В официальном поздравлении, полученном главой правительства Грузии, премьер-министр Беларуси отметил потенциал для углубления сотрудничества двух стран в различных сферах, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительстваВ заключении глава белорусского правительства пожелал грузинскому коллеге здоровья и успехов в ответственной работе.Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу Грузии Саломе Зурабишвили с национальным праздником – Днем независимости.В поздравлении белорусский лидер отметил, что многогранное белорусско-грузинское сотрудничество, надежной базой которого были и есть взаимные симпатия и искренний доброжелательный интерес двух народов, должно активно развиваться и в дальнейшем.

беларусь

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, александр лукашенко, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, беларусь