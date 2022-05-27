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Премьер Беларуси поздравил грузинского коллегу с Днем независимости
Премьер Беларуси поздравил грузинского коллегу с Днем независимости
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу Грузии Саломе Зурабишвили с национальным праздником 27.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-27T22:54+0400
2022-05-27T22:54+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко поздравил Ираклия Гарибашвили с Днем независимости Грузии. В официальном поздравлении, полученном главой правительства Грузии, премьер-министр Беларуси отметил потенциал для углубления сотрудничества двух стран в различных сферах, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительстваВ заключении глава белорусского правительства пожелал грузинскому коллеге здоровья и успехов в ответственной работе.Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу Грузии Саломе Зурабишвили с национальным праздником – Днем независимости.В поздравлении белорусский лидер отметил, что многогранное белорусско-грузинское сотрудничество, надежной базой которого были и есть взаимные симпатия и искренний доброжелательный интерес двух народов, должно активно развиваться и в дальнейшем.
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грузия, новости, политика, александр лукашенко, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, беларусь
Премьер Беларуси поздравил грузинского коллегу с Днем независимости
22:54 27.05.2022 (обновлено: 23:18 27.05.2022)
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу Грузии Саломе Зурабишвили с национальным праздником
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко поздравил Ираклия Гарибашвили с Днем независимости Грузии.
В официальном поздравлении, полученном главой правительства Грузии, премьер-министр Беларуси отметил потенциал для углубления сотрудничества двух стран в различных сферах, говорится в сообщении
пресс-службы администрации правительства
"Искренне поздравляю вас с Днем независимости Грузии! Убежден, что существует значительный потенциал для развития сотрудничества между нашими странами в сферах торговли, экономики, инвестиций, культуры и образования. Надеюсь, что при Вашей личной поддержке, а также работе белорусско-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству наши взаимовыгодные отношения будут и дальше развиваться", - говорится в поздравлении Романа Головченко.
В заключении глава белорусского правительства пожелал грузинскому коллеге здоровья и успехов в ответственной работе.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу Грузии Саломе Зурабишвили с национальным праздником – Днем независимости.
"Являясь уважаемым членом мирового сообщества, Грузия уверенно идет по пути укрепления государственности, обеспечения устойчивого социально-экономического роста", - отметил Лукашенко.
В поздравлении белорусский лидер отметил, что многогранное белорусско-грузинское сотрудничество, надежной базой которого были и есть взаимные симпатия и искренний доброжелательный интерес двух народов, должно активно развиваться и в дальнейшем.