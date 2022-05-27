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Премьер: проблема с VTB банком в Грузии была решена незамедлительно
Премьер: проблема с VTB банком в Грузии была решена незамедлительно
Клиенты VTB Bank Georgia были распределены в два грузинских банка 27.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-27T15:57+0400
2022-05-27T15:57+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Проблема с VTB Bank Georgia, который принадлежит попавшему под санкции Запада российскому VTB, была решена быстро и на высококвалифицированном уровне, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили в парламенте. По его словам, после начала конфликта на Украине и введения международных санкций против России, вопрос VTB банка стал одним из главных вызовов в Грузии. Премьер подчеркнул, что вопрос "был решен на высококвалифицированном уровне". "Национальный банк и правительство сделали все для того, чтобы у наших граждан не возникло никаких проблем. Как вы знаете, этот банк был под санкциями и мы действовали незамедлительно и сделали так, что ни у кого из наших партнеров не осталось вопросов", – заявил Гарибашвили.Уже с 27 февраля всех клиентов-физических лица банка ВТБ Грузия обслуживают в Basisbank ("Базисбанк"). Депозиты и кредиты юридических лиц, открытые в VTB Bank Georgia, были переданы грузинскому Liberty Bank. "Либерти банк" начал обслуживать распределенных клиентов с 3 марта.
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Премьер: проблема с VTB банком в Грузии была решена незамедлительно
15:57 27.05.2022 (обновлено: 16:10 27.05.2022)
Клиенты VTB Bank Georgia были распределены в два грузинских банка
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Проблема с VTB Bank Georgia, который принадлежит попавшему под санкции Запада российскому VTB, была решена быстро и на высококвалифицированном уровне, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили в парламенте.
"Национальный банк Грузии и финансовые учреждения Грузии действуют в полном соответствии с финансовой политикой США, Европейского Союза и Великобритании", – заявил Гарибашвили.
По его словам, после начала конфликта на Украине и введения международных санкций против России, вопрос VTB банка стал одним из главных вызовов в Грузии.
Премьер подчеркнул, что вопрос "был решен на высококвалифицированном уровне".
"Национальный банк и правительство сделали все для того, чтобы у наших граждан не возникло никаких проблем. Как вы знаете, этот банк был под санкциями и мы действовали незамедлительно и сделали так, что ни у кого из наших партнеров не осталось вопросов", – заявил Гарибашвили.
Уже с 27 февраля всех клиентов-физических лица банка ВТБ Грузия обслуживают в Basisbank ("Базисбанк"). Депозиты и кредиты юридических лиц, открытые в VTB Bank Georgia, были переданы грузинскому Liberty Bank. "Либерти банк" начал обслуживать распределенных клиентов с 3 марта.