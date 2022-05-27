https://sputnik-georgia.ru/20220527/premer-problema-s-vtb-bankom-v-gruzii-byla-reshena-nezamedlitelno-266937459.html

Премьер: проблема с VTB банком в Грузии была решена незамедлительно

Премьер: проблема с VTB банком в Грузии была решена незамедлительно

Клиенты VTB Bank Georgia были распределены в два грузинских банка 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T15:57+0400

2022-05-27T15:57+0400

2022-05-27T16:10+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Проблема с VTB Bank Georgia, который принадлежит попавшему под санкции Запада российскому VTB, была решена быстро и на высококвалифицированном уровне, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили в парламенте. По его словам, после начала конфликта на Украине и введения международных санкций против России, вопрос VTB банка стал одним из главных вызовов в Грузии. Премьер подчеркнул, что вопрос "был решен на высококвалифицированном уровне". "Национальный банк и правительство сделали все для того, чтобы у наших граждан не возникло никаких проблем. Как вы знаете, этот банк был под санкциями и мы действовали незамедлительно и сделали так, что ни у кого из наших партнеров не осталось вопросов", – заявил Гарибашвили.Уже с 27 февраля всех клиентов-физических лица банка ВТБ Грузия обслуживают в Basisbank ("Базисбанк"). Депозиты и кредиты юридических лиц, открытые в VTB Bank Georgia, были переданы грузинскому Liberty Bank. "Либерти банк" начал обслуживать распределенных клиентов с 3 марта.

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грузия, новости, экономика, сша, украина, национальный банк, ираклий гарибашвили