https://sputnik-georgia.ru/20220527/protest-v-tbilisi-rabotniki-skoroy-pomoschi-trebuyut-povysheniya-zarplat-266938697.html

Протест в Тбилиси: работники "скорой помощи" требуют повышения зарплат

Протест в Тбилиси: работники "скорой помощи" требуют повышения зарплат

Протест у медиков вызвала отмена надбавки к зарплате 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T17:09+0400

2022-05-27T17:09+0400

2022-05-27T17:09+0400

грузия

новости

общество

центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи

тбилиси

акция протеста

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Сотрудники скорой медицинской помощи Тбилиси в пятницу провели акцию протеста с требованием увеличения зарплат.Медки и представители профсоюзов собрались у здания Центра координации чрезвычайных ситуации и неотложной помощи, требуя стопроцентного увеличения зарплат. По словам работников "скорой помощи", они уже месяц не получают надбавку, которую государство выдавало им в рамках ковид-программы. По их словам, количество вызовов не сократилась, поэтому снятие надбавки является несправедливым решением.Участники акции подписали заявление, которое будет отправлено в Минздрав и Центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи.На каждое дежурство старший врач скорой помощи получает 180 лари (около 60 долларов), зарплата младшего врача составляет 140 лари (около 50 долларов), а водителя – 105 лари (порядка 37 долларов). В регионах такая же ситуация, отмечают участники акции. По их словам, надбавка в рамках ковид-программы составляла 50%.Ранее медики провели встречи с заместителями министра здравоохранения, которые обещали создать им достойные рабочие условия, однако в финансовом плане ничего не изменилось.Сотрудники центра добавили, что в случае снижения количества вызовов, предположительно, планируется сокращение кадров и за счет этого увеличение зарплат. С таким решением категорически не соглашаются сотрудники центра.В случае, если протестующих медиков не будут удовлетворены, они планируют продолжать акции протеста. Следующая акция запланирована 1 июня у здания министерства здравоохранения.

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грузия, новости, общество, центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, тбилиси, акция протеста